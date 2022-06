Italia-Germania, gli Azzurri iniziano la Nations League con un pareggio

Italia-Germania si chiude sul’1-1, a Pellegrini risponde Kimmich. Primo punto in questa Nations League per gli Azzurri.

Si chiude con un pareggio la prima gara della Nations League dell’Italia: gli Azzurri, dopo essersi portati avanti, si sono infatti visti raggiungere dalla Germania.

Ecco la cronaca della partita del Dall’Ara che ha aperto il torneo della squadra di Mancini

.

Italia-Germania, primo tempo

Germania che gestisce il possesso, Italia sorniona: questo il sunto del primo tempo della sfida. I tedeschi gestiscono infatti a lungo il pallone, mettendo pressione sulla difesa azzurra, ma i ragazzi di Mancini sanno rendersi pericolosi in contropiede.

A certificare la pericolosità dell’Italia è in particolare il palo centrato al 35′ da Scamacca, il quale dopo un improbabile tacco calcia dal limite prendendo il montante alla destra di Neuer.

La risposta teutonica arriva tre minuti dopo con una tanto prolungata quanto confusionaria azione nei pressi dell’area azzurra, con Gnabry che comunque alla fine spara altissimo. Senza ulteriori grandi emozioni, il primo tempo si chiude dunque a reti bianche.

Italia-Germania, secondo tempo

Avvio di ripresa decisamente propositivo per l’Italia che, nei primi venti minuti, si fa spesso vedere nella trequarti avversari. La pressione degli Azzurri si concretizza al 70′, quando Gnonto mette in mezzo per il facile tap-in di Pellegrini, ma la gioia dura poco: due minuti dopo, infatti, Kimmich capitalizza al meglio una serie di rimpalli nell’area di Donnarumma per trafiggerlo da distanza ravvicinata.

I minuti successivi sono vedono l’assalto della Mannschaft, tuttavia la Nazionale di Mancini resiste e alla lunga la partita si spegne, chiudendosi al 94′ sull’1-1.

Italia e Germania si portano dunque a un punto nella classifica del girone ora comandato dall’Ungheria, vittoriosa nel tardo pomeriggio sull’Inghilterra.

Tabellino Italia-Germania 1-1

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Florenzi (C), Acerbi, Bastoni, Biraghi (80′ Dimarco); Frattesi (85′ Ricci), Cristante, Tonali (80′ Pobega); Politano (65′ Gnonto), Scamacca (85′ Cancellieri), Pellegrini. All.: Mancini

GERMANIA (4-2-3-1) : Neuer (C); Kehrer, Rüdiger, Süle, Henrichs; Kimmich, Goretzka (69′ Gündogan); Gnabry (80′ Raum), Müller (69′ Havertz), Sané (59′ Musiala); Werner. All.: Flick

RETI: 70′ Pellegrini, (I) 72′ Kimmich (G)