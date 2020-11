Champions League le partite di oggi; inizia il girone di ritorno con Juventus, Lazio, Inter e Atalanta: Ecco dove vederle in Tv

Champions League partite in TV – Dopo la sosta per le partite della Nazionale è tornato il campionato e tornano anche le coppe europee con tutti i verdetti ancora da decidere. Situazione decisamente difficile per l’Inter con due soli punti in tre partite. Ma tutte le italiane sono nella condizione di poter puntare agli ottavi di finale. Ecco le date e gli orari di tutte le partite di Champions League in programma tra oggi e domani.

Champions League dove vedere le partite in TV e in streaming

Tutto il programma di Champions League sarà come di consueto in esclusiva sui canali SKY ma si parte con una partita in chiave martedì, in prima serata su Canale 5 con la Juventus che affronta i campioni ungheresi del Ferencvaros.

Questo il programma completo delle partite.

Martedì 24 novembre

Ore 19.00

Rennes-Chelsea (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Krasnodar-Siviglia (Sky Sport 255)

Ore 21.00

Juventus-Ferencvaros (Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Lazio-Zenit San Pietroburgo (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Dinamo Kiev-Barcellona (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Borussia Dortmund-Bruges (Sky Sport 255)

Paris Saint Germain-Lipsia (Sky Sport 256)

Manchester United-Basaksehir (Sky Sport 257)

Mercoledì 25 novembre

Ore 19.00

Borussia Moenchengladbach-Shakhtar Donetsk (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Olympiacos Pireo-Manchester City (Sky Sport 255)

Ore 21.00

Inter-Real Madrid (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Liverpool-Atalanta (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Bayern Monaco-Salisburgo (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Ajax Midtjylland (Sky Sport 255)

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca (Sky Sport 256)

O.Marsiglia-Porto (Sky Sport 257)

Juventus-Ferencvaros

La Juventus con due vittorie in tre partite può chiudere i conti già questa settimana. Se bianconeri e Barça vincessero sarebbero aritmeticamente già agli ottavi di finale e dovrebbero poi giocarsi la prima posizione nello scontro diretto che chiuderà il girone al Camp Nou. A Budapest la Juve vinse comodamente 4-1 in quello che è stato l’unico precedente tra le due squadre. Nei 43 precedenti di Champions League allo Stadium, la Juventus ha perso solo cinque volte anche se quattro di queste sconfitte sono arrivate nelle ultime undici partite.

Lazio-Zenit San Pietroburgo

Nel Gruppo F, quello della Lazio, tutto è molto incerto: la squadra di Inzaghi, seconda a quota 5 con un punto in meno del Borussia e uno in più del Brugge, ha una grandissima occasione. Quella di mettere in modo forse definitivo fuori dai giochi lo Zenit e sfruttare i due incontri casalinghi di questo girone di ritorno. La Lazio è imbattuta nei suoi cinque precedenti europei contro le squadre russe. Questa è la sesta stagione di Champions League per i biancocelesti.

Liverpool-Atalanta

Non è un momento facilissimo per la squadra di Gasperini che sta accusando una certa stanchezza dopo il crescendo nel finale della scorsa stagione e deve destreggiarsi tra i numerosi impegni. La gara d’andata, con la pesante sconfitta per 0-5 a Bergamo, è un grande stimolo per i neroblu che si giocano tutto nel testa a testa con l’Ajax, che ospiterà i danesi del Midtjylland. L’Atalanta si conferma squadra da trasferta, ma dovrà dimostrarlo ad Anfield Road: la Dea ha vinto le sue ultime tre trasferte segnando 11 gol e subendone solo tre. Sei le vittorie (con un pareggio) nelle ultime dieci trasferte.

Inter-Real Madrid

Quella dell’Inter nel gruppo B è sicuramente la situazione peggiore per quanto riguarda le squadre italiane. Due soli punti dopo tre partite non è un ruolino di marcia adeguato per la squadra di Antonio Conte che tuttavia avrà la possibilità di giocare due gare su tre a San Siro nel corso di questo girone di ritorno. In quello che è indubbiamente un ‘superclassico’ della massima competizione europea l’Inter deve riscattare la sconfitta evitabile del Santiago Bernabeu ma il bilancio europeo dei nerazzurri non è straordinario: due sole vittorie nelle ultime 13 partite. In compenso l’Inter può appoggiarsi su un Lukaku sempre decisivo. Nove partite consecutive a bersaglio in Europa e grande assente della partita di Madrid.

