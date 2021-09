Calcio femminile Serie A, terza giornata: in cinque a punteggio pieno

In attesa dei primi scontri diretti che dovrebbero portare nuovi elementi di interesse, la Serie A prosegue con tutte le migliori – Juve, Inter, Milan, Roma e Sassuolo – a punteggio pieno

Serie A femminile, terza giornata – Tutto come da pronostico nel campionato femminile di Serie A che esalta le qualità delle squadre più attrezzate creando subito un solco profondo, sei punti dopo tre giornate, tra i cinque top club di vertice e le squadre che restano sul lato destro.

La Juventus, reduce da una settimana di lavoro ad alta intensità con la vittoria europea sul Vllaznia che ha promosso le bianconere alla fase a gironi di Champions League (lunedì alle 13 il sorteggio), regola senza grandi difficoltà l’Hellas Verona in poco meno di un’ora di gioco. Girelli sblocca il risultato al 41’, in avvio di ripresa il raddoppio sempre di Girelli e sempre su assist di Cernoia, al 53’ partita in ghiaccio con gol di Cernoia che insacca su appoggio di Hurtig. Squadra che gioca bene, segna ma soprattutto è l’unica a non avere ancora subito gol.

Cresce anche l’Inter di Rita Guarino che passa in carrozza su un campo mai facile come quello di Empoli con un autorevole 4-1 firmato dalle reti di Pandini, Karchouni, Marinelli e Bonetti. Un bel gioco davvero quello espresso dalle nerazzurre contro un Empoli ancora alla ricerca della miglior condizione e in gol solo a risultato acquisito con Bardin allo scadere.

Impressionante la vittoria del Milan sul campo della Lazio di Carolina Morace, incapace di contrastare il potenziale offensivo della squadra di Maurizio Ganz: finisce 1-8 con quattro gol di Giacinti (tre gol in venti minuti) e una prestazione a tutto tondo di Thomas, una delle migliori, e di Cortesi.

Le altre partite

Al vertice della classifica anche Roma e Sassuolo. Giallorosse che espugnano 2-1 il campo del Pomigliano con i gol di Schioppa e Pirone pur soffrendo parecchio nel finale contro una squadra aggressiva e molto determinata. La prima vittoria in Serie A per il Pomigliano è ancora rinviata. Vince il Sassuolo contro la Sampdoria, 2-0 con i gol di Filangeri e Cantore.

La vera sorpresa di giornata è la sconfitta di una Fiorentina ancora un po’ in ritardo di condizione sul campo del Napoli che lo scorso anno si è salvato in extremis e che quest’anno sembra avere ambizioni ben diverse. Partita inchiodata sullo 0-0 fino al gol decisivo, un velocissimo contropiede di Acuti. Fiorentina che spreca all’ultimo istante un rigore calciato sul palo da Piemonte.

