Ancora alcune gare da recuperare nella Coppa Italia di calcio femminile: ma cinque squadre di Serie A sono già certe dell’accesso ai quarti di finale

Calcio femminile, Coppa Italia fase a gironi – Dopo molti rinvii si avvia alla sua conclusione la fase a gironi di Coppa Italia di calcio femminile, che vede già ufficializzati diversi accessi ai quarti di finale. La formula prevedeva la partecipazione delle 26 squadre di Serie A femminile e Serie B che, dopo un turno preliminare, ha portato 24 formazioni a una fase a gironi: otto gruppi di tre squadre con gare di sola andata.

Juventus inarrestabile

Tra le squadre che erano state rallentate dalla pandemia anche la Juventus che sta dominando il campionato. Le bianconere ipotecano l’accesso ai quarti vincendo facilmente con la Pink Bari, 4-1. Risultato mai in discussione: gol di Bonansea già al 4’, tre gol (seguono Alves e Zamanian) in meno di un quarto d’ora. Poi arrivano il gol di Helmvall per la Pink e la quarta rete firmata ancora da Bonansea. La Juve dovrà adesso giocare in Campania (gara ancora da definire) con il Pomigliano per accedere ai quarti: alla Juve basta un pari, Pomigliano e Pink hanno pareggiato 1-1.

Cinque squadre qualificate

Hanno già staccato l’accesso ai quarti quasi tutte le big. Il Milan chiude 4-0 con le bergamasche dell’Orobica e vince il gruppo F a punteggio pieno dopo avere battuto 2-0 anche il Cesena.

La Fiorentina nel match tra squadre del massimo campionato dilaga sul campo del San Marino Academy (5-1 per le toscane, con doppietta di Sabatino e reti di Piemonte, Bonetti e Baldi, al suo debutto in maglia viola) dominando a punteggio pieno il Gruppo C.

Cinque gol anche dell’AS Roma sul campo del Tavagnacco.

Passa a punteggio pieno anche la Florentia San Gimignano che batte con una rete di Martinovic l’Hellas Verona. L’Inter pareggia fuoricasa con la Lazio Women così come il Sassuolo, 1-1 sul campo del Napoli. Tanto basta per qualificarsi. Spazio in campo per molte riserve…

Da recuperare ancora tre sole gare: Ravenna-Empoli, il derbt tra Roma CF-AS Roma e la sfida già citata tra Pomigliano-Juventus.

Queste le squadre già qualificate:

Gruppo A – Florentia San Gimignano

Gruppo B – Inter

Gruppo C – Fiorentina

Gruppo D – Empoli

Gruppo F – Milan

Gruppo G – Sassuolo Femminile

