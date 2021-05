Dove vedere Udinese Juventus in diretta TV e in streaming, posticipo pomeridiano della 34esima giornata del campionato di Serie A (ore 18)

Udinese contro Juve – La strada verso l’accesso alla Champions League passa obbligatoriamente da Udine e dalla Dacia Arena dove la Juventus avrà necessariamente bisogno di tre punti per continuare la propria rincorsa alla massima competizione europea. Non ci sono alternativa e la Juventus non può permettersi altri passi falsi dopo il pareggi di Firenze di domenica scorsa e la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

Udinese Juventus in TV e streaming

Udinese Juventus è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 18 e diretta sul canale 202 del satellite con il commento di Federico Zancan e il commento tecnico di Nando Orsi. A bordocampo interviste e appunti tecnici di Marina Presello e Giovanni Guardalà. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al ‘pacchetto calcio’ di Sky, esclusi gli abbonamenti sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV, piattaforma on line che consente la visione dei canali SKY con la sottoscrizione di un abbonamento.

VEDI ANCHE Calendario serie A

Qualche statistica

Tradizione decisamente favorevole alla Juventus che contro l’Udinese ha marcato ben 14 gol nelle ultime cinque partite e vinto ben sei delle ultime sette sfide in Serie A. Ma l’ultimo precedente, a luglio, fu proprio quello favorevole ai friulani, 2-1. La Juve ha un disperato bisogno di punti: e deve invertire la propria tendenza – non eccezionale – la peggiore tra le sei squadre di vertice con 25 punti in trasferta sui 48 disponibili.

Il match sarà diretto da Daniele Chiffi, coadiuvato dai guardalinee Alberto Tegoni e Sergio Ranghetti con Marco Piccinini quarto uomo e Luigi Nasca al VAR.

Si gioca allo stadio “Dacia Arena” di Udine domenica 2 maggio alle 18.00 .

VEDI ANCHE

CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN

QUANDO GIOCA LA JUVE CALENDARIO