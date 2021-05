Con una partita rabbiosa, il Milan conquista tre punti importantissimi sul campo del Torino e mantiene immutata la propria posizione in classifica nella volata Champions League

Torino-Milan 0-7, 36esima giornata di Serie A – Lo stesso Milan che aveva vinto e dominato sul campo domenica scorsa a Torino contro la Juventus, si ripresenta anche allo Stadio Olimpico Grande Torino dimostrando che probabilmente il momento di crisi di qualche settimana fa potrebbe anche essere considerato alle spalle. In una volata Champions League sempre più incerta, i rossoneri si tengono incollati all’Atalanta con due punti di vantaggio sul Napoli e tre sulla Juve.

Torino-Milan, la partita

Un Milan scatenato, che mette davvero paura prendo una partita straordinaria, intensissime che non fa rimpiangere nemmeno un po’ Ibrahimovic, ancora una volta assente questa volta per alcuni problemi al ginocchio. Il Torino, ancora in piena lotta per non retrocedere, rimedia una figura francamente imbarazzante. Al primo goal di Theo Hernandez, autore di una doppietta, seguono le reti di Kessie, Brahim Diaz e soprattutto la prestazione ridondante di Rebic, autore di una tripletta e di una prova da incorniciare.

Il testa a testa con l’Atalanta, a questo punto, diventa entusiasmante. In attesa della partita di domenica prossima: il Milan è in casa con il Cagliari mentre l’Atalanta è ospite del Genoa a Marassi. Poi la volata si fiocherà nello scontro diretto del 23 maggio in programma a Bergamo.

VEDI ANCHE Milan formazione 2020-21

Torino-Milan, in sintesi

19’ – 0-1, dopo l’unica fiammata del Torino, il Milan passa: azione a sinistra di un incontenibile Brahim Diaz che Theo Hernandez insacca

20’ – Subito Castillejo, palo

24’ – 0-2 Kessie trasforma un calcio di rigore dopo l’errore di qualche giorno fa contro Szczesny, penalty concesso per il fallo di Lyanco su Castillejo

37’- Milan scatenato, annullato un gol a Calabria per fuorigiooc

37’ – Unica palla gol del Torino: Bremer fermato da Donnarumma

50’ – 0-3 Azione deliziosa di Kessie che manda in gol Brahim Diaz

53’ – Inizia la gran serata di Rebic che costruisce il gol del 4-0, ma Kessie sbaglia

58’ – Traversa di Brahim Diaz

62’ – 0-4 Assist di Rebic e facile tocco vincente di Theo Hernandez

67’ – 0-5 Inizia lo show di Rebic, assist di Krunic, impossibile da sbagliare

72’ – 0-6 Rebic sfrutta un ottimo lavoro di preparazione di Rafael Leão

79’ – 0-7 Ancora Rebic che arriva per primo sul pallone segnando con un ginocchio

Il tabellino

TORINO-MILAN 0-7

19′ e 62′ Theo Hernandez, 26′ rig. Kessié, 50′ Brahim Diaz, 67′, 72′ e 79′ Rebic

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli (56′ Verdi), Mandragora, Linetty (56′ Rincon), Rodriguez (56′ Ansaldi); Zaza, Bonazzoli. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez (69′ Dalot); Kessié, Bennacer (45′ Meité); Castillejo, Brahim Diaz (62′ Krunic), Calhanoglu (69′ Leao); Rebic (80′ Mandzukic). All. Pioli

Ammoniti: Bennacer (M), Baselli (T), Linetty (T)

Le dichiarazioni di Stefano Pioli a fine gara