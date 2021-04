Probabile formazione Torino-Juve, partita della 29a giornata del campionato di serie A. Dal derby passano tre punti fondamentali per la prossima Champions League. Modulo e convocati

Probabili formazioni Torino-Juventus – Mancano dieci partite (più il recupero col Napoli) alla fine del campionato e – per la Juve – il ciclo inizia col derby di Torino. Adesso toccherà al campo parlare e, dopo i fatti di casa McKennie, per i bianconeri è forse meglio così.

Se l’obiettivo scudetto è ormai tramontato, la squadra di Andrea Pirlo ha un posto Champions da difendere dagli assalti di Napoli, Roma e Lazio: non qualificarsi alla massima competizione europea provocherebbe un danno economico – oltre che di immagine – difficile da superare.

Dal canto suo, il Toro ha la necessità di fare punti perché il terzultimo posto, al momento occupato dal Cagliari, è a una sola distanza: un piazzamento che vorrebbe dire retrocessione. È da anni che il derby non aveva un significato sportivo così forte per entrambe le squadre. E nessuna delle due può permettersi di perderlo. Andiamo a vedere, allora, i convocati di Pirlo per la partita e le probabili formazioni di Torino-Juventus.

Torino-Juve, i convocati di Pirlo: fuori Dybala, McKennie e Arthur

La lista dei convocati diramata da Pirlo per Torino-Juve è figlia delle polemiche scoppiate in settimana per la festa organizzata da Weston McKennie violando le regole anticovid. Per dare un segnale, tutti i giocatori coinvolti non prenderanno parte alla partita: oltre all’americano, sono stati quindi puniti Paulo Dybala e Arthur Melo.

Slitta così il ritorno in campo dell’argentino che, dopo tre mesi di stop per un infortunio al ginocchio, in settimana aveva lavorato con la squadra ed era pronto a giocare uno spezzone nel derby. Indisponibili, ma per altri motivi, anche Leonardo Bonucci, Merih Demiral e Gianluigi Buffon: i due difensori sono risultati positivi al covid al rientro dalle sfide con le loro Nazionali, mentre il 43enne portiere deve scontare un turno di squalifica per aver pronunciato una frase blasfema nel corso di Parma-Juve dello scorso 19 dicembre.

Torino-Juventus probabili formazioni e modulo

Dopo la sosta, Pirlo riparte dal suo 4-4-2 asimmetrico, il modulo più utilizzato fin qui dall’allenatore bianconero. Verso Toro-Juve, le probabili formazioni vedono Wojciech Szczesny confermato fra i pali – vista anche la squalifica di Buffon – e la coppia de Ligt-Chiellini in difesa. Un reparto che sarà completato da Juan Cuadrado a destra e il fedelissimo Danilo a sinistra.

Con Arthur fuori, in mediana tocca ad Adrien Rabiot – di ritorno da un’ottima parentesi con la nazionale francese – e Rodrigo Bentancur, mentre sugli esterni spazio alla soluzione “tattica” Aaron Ramsey e al furore di Federico Chiesa. Pochi dubbi anche davanti dove Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata comporranno il tandem d’attacco. Il jolly dalla panchina è Dejan Kulusevski.

Probabile formazione Juve (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. (All. Pirlo).

Ballottaggi: Ramsey 70%-Alex Sandro30% (col brasiliano in campo, Cuadrado agirebbe da esterno destro).

Probabile formazione Torino (modulo 3-5-2):

Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Mandragora, Rincon, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti (All. Nicola).

Torino-Juve: le ultime

Il caos “festino” ha minato ancora di più l’ambiente della Juventus, già incandescente dopo il conclamato fallimento scudetto e l’eliminazione contro il Porto. Nel derby di Torino, Pirlo si gioca buona parte della (non troppa) credibilità rimastagli: Andrea Agnelli vuole riconfermarlo anche per la prossima stagione, ma fallire la qualificazione alla prossima Champions League farebbe vacillare anche il presidente.

Una frase spesso abusata nel calcio è: “Da qui in poi sono tutte finali“. Per Pirlo, però, potrebbe essere tutto vero. Dieci finali (più il Napoli) per giocarsi il futuro. A partire da Juventus-Torino.