Torino-Juve, 29a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita oggi in tv e in streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, tocca al derby. Ma dove vedere la partita Torino-Juventus in tv e in streaming? I bianconeri devono lavare l’onta dell’ultima roboante sconfitta contro il Benevento e – nella 29a giornata del campionato di serie A – sono ospiti degli uomini di Nicola, invischiati nella lotta per non retrocedere.

Oggi, alle ore 18:00, si affronteranno dunque due squadre che non possono più concedersi passi falsi. Il Toro va a caccia di punti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica, mentre la Juve – tramontato ormai l’obiettivo scudetto – deve guardarsi le spalle per conservare il posto Champions League. Ecco, allora, dove vedere Torino-Juventus in Tv o in streaming.

Toro-Juventus dove vederla in tv e canale

La partita Torino-Juve è una delle tre esclusive di questa giornata di DAZN. Per vederla in tv, allora, sarà necessario sintonizzarsi su DAZN1, numero 209 del decoder di Sky: il canale, tuttavia, sarà visibile soltanto a chi dispone dell’offerta Sky-DAZN. Se possedete una smart tv, invece, basterà scaricare l’applicazione di DAZN, dopo aver – ovviamente – sottoscritto un abbonamento con l’emittente.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore attraverso un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In ogni modo, il match non andrà in onda in chiaro né sulla Rai né sulle reti Mediaset, mentre per vederlo su Sky sarà necessario avere il pacchetto con DAZN incluso.

Torino-Juve dove vederla in streaming

Semplicissimo godersi la partita Torino-Juve in streaming. Anche qui sarà necessario attivare i servizi di DAZN: l’abbonamento costa 9,99 euro al mese e si può disdire in qualsiasi momento. Una volta diventati clienti, la gara della squadra di Andrea Pirlo sarà visibile da Pc accedendo al sito www.dazn.com con le proprie credenziali.

Se state utilizzando uno smartphone o un tablet, invece, basterà scaricare l’app di Dazn e fare log in: il derby di Torino vi seguirà ovunque voi siate. Qualunque dispositivo o piattaforma scegliate, il match non sarà comunque visibile gratuitamente: verrà richiesto, quindi, un piccolo sforzo economico per godersi il match. Torino-Juventus, l’appuntamento che una città intera aspetta da mesi. E, grazie a queste indicazioni, non ve ne perderete neanche un secondo – in tv, come in streaming.

