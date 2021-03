27esimo turno di campionato, Inter ospite del Torino (domenica, ore 15) che punta ad aumentare il suo vantaggio nel campionato di Serie A

Torino-Inter, 27esimo turno di Serie A – Turno tutto sommato abbordabile per l’Inter capolista che arriva da una striscia impressionante di vittorie consecutive e punta a mantenere inviolato il proprio percorso incentivando ulteriormente il suo vantaggio in classifica.

Non c’è pace per il Torino

La squadra granata arriva al confronto con la prima in classifica dopo l’ennesimo colpo di scena in negativo. dopo cinque pareggi la squadra allenata da Davide Nicola era riuscita ad ottenere la prima vittoria, di misura a Cagliari. E proprio quando si poteva pensare a dare un po’ di continuità a un campionato fin qui molto deludente, che vede i granata ancora in piena lotta per non retrocedere, è arrivata l’imprevedibile sconfitta contro il Crotone al termine di una partita decisamente mal giocata e di scarsissimo spessore agonistico.

Nicola recupera Bremer ma perde Rincon. Belotti è finalmente negativo e si è allenato anche se con un programma cauto e personalizzato. Forse andrà in panchina. Sanabria non è nelle migliori condizioni e il Torino non è che abbia tutte queste soluzioni in attacco: torneranno titolari dal primo minuto Zaza e Bonazzoli. Anche Singo si è negativizzato ma non è stato convocato: Nkoulou è ancora positivo.

Inter senza incertezze: a parte Vidal

Vidal, operato in settimana per una lesione al menisco – l’intervento è andato bene, il cileno rientrerà dopo la sosta – è l’unico assente di rilievo di un’Inter che sta proseguendo il suo cammino senza incertezze. Eriksen è in forte dubbio anche se Antonio Conte si riserva di valutarlo fino all’ultimo istante. Per il resto la formazione reduce da sette vittorie consecutive garantisce una certa abbondanza di alternative: Lukaku e Lautaro Martinez quasi certamente titolari dal primo minuto con Sanchez che partira dalla panchina.

Torino-Inter, le formazioni

All’andata, nel match giocato il 22 novembre a San Siro, l’Inter vinse in rimonta per 4-2: doppio vantaggio dei granata con Zaza e Ansaldi cui rispondono Sanchez, Lukaku – autore di una doppietta – e Martinez.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R. Rodriguez; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Sanabria. All. Nicola

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Statistiche e programma TV della partita

Il turno pomeridiano della domenica, è particolarmente fortunato per l’Inter: che quando gioca domenica alle 15 fa sempre tre punti. L’ultima sconfitta risale al maggio del 2017 quando i nerazzurri persero contro il Genoa. Le ultime tre partite di Serie A tra Torino e Inter hanno sempre visto vincere i milanesi segnando almeno tre gol. Il Toro ha un disperato bisogno di punti a fronte di una classifica molto preoccupante. Di fronte una delle squadre che segna di più nella parte conclusiva della partita – l’Inter – e una di quelle che invece subisce di più nell’ultimo quarto d’ora. Il Torino ha subito un terzo dei suoi gol negli ultimi 15’ di gioco.

Il match sarà diretto da Paolo Valeri coadiuvato dai guardalinee Sergio Rangheri e Alessandro Lo Cicero con Antonio Di Martino quarto uomo e Michael Fabbri al VAR.

Si gioca allo Stadio Olimpico “Grande Torino” di Torino Domenica 14 marzo alle 15.00 con diretta su SKY: telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

