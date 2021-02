Il Milan torna in campo questa sera (ore 20.45) per il 22esimo turno del campionato di Serie A: due i punti di vantaggio sull’Inter. La vittoria è d’obbligo.

Spezia-Milan, 22esimo turno Serie A – É un mese di febbraio veramente molto intenso per il Milan: la trasferta di La Spezia apre un ciclo estremamente severo che vedrà la formazione rossonera impegnata in trasferta con la Stella Rossa di Belgrado per l’Europa League, poi nel derby. Quindi di nuovo in casa per il ritorno della sfida europea infine in trasferta, all’Olimpico di Roma. Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia e con due soli punti da difendere sull’Inter, che sicuramente nello scontro diretto rappresentato dal derby del 21 febbraio si giocherà tutte le possibilità di agganciare i rivali, il Milan affronta un momento decisivo della sua stagione.

Qui Milan

I rossoneri hanno recuperato Kjaer ma non è certo che Pioli decida di rischiarlo fin dal primo minuto. Bennacer si è allenato con qualche cautela questa settimana a causa di una leggera forma influenzale. Calabria è squalificato: sicuramente al suo posto ci sarà Dalot. Certo anche il rientro di Calhanoglu con Ibrahimovic terminale offensivo. Pioli dovrà decidere nei ballottaggi tra Rebic (reduce da due gol con il Crotone) e Leao così come tra Saelemaekers e Castillejo. Finalmente qualche opzione dettata dall’abbonanza per Pioli. Dopo intere settimane con sei-sette indiosponibilità.

Qui Spezia

Dopo un avvio di stagione brillante, lo Spezia (21 punti) resta sei lunghezze sopra la zona salvezza. Sono molti ma non abbastanza per far vivere tranquilli gli Aquilotti considerando il calendario duro e una situazione generale in fondo alla classifica ancora molto confusa nella quale nessuno dall’Udinese in giù, quota 24, può dirsi completamente convinto. Italiano ha due assenze importanti: il capitano Claudio Terzi e l’esterno Diego Farias, entrambi infortunati. Qualche dubbio a centrocampo anche se il prescelto dovrebbe essere Ricci. In attacco il punto fermo è Gyasi: Italiano dovrà scegliere tra Galabinov e Agudelo.

Probabili formazioni

Milan non più inattaccabile come il mese scorso, quando la squadra rossonera arrivava da una interminabile serie di risultati positive. Rossoneri comunque primi con 49 punti, due vittorie consecutive e quattro vittorie nelle ultime cinque gare.

Spezia sedicesimo ma reduce dalla ottima vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Due vittorie nelle ultime cinque gare. All’andata – a San Siro – finì 3-0 con tre gol nel secondo tempo, gol di Theo Hernandez e doppietta di Rodrigo Leao.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Statistiche e programma TV

Lo Spezia e il Milan si affrontano per la prima volta in Serie A dopo il match della gara d’andata.

Lo Spezia si conferma una delle neopromosse più brillanti nella storia della Serie A di questi ultimi anni. Bisogna tornare alla stagione 2003/04 per trovare un’altra squadra capace di fare più di 20 punti nelle prime 21 giornate: era stato il Siena. Dopo la caduta del Milan in casa, battuto due volte da gennaio a oggi – con la Juventus e l’Atalanta – spicca la consistenza del Milan lontano da San Siro… L’ultima sconfitta, proprio con l’Atalanta a Bergamo, risale al 22 dicembre 2019. Lo Spezia non ha nel suo stadio Picco un fortino: conquista più punti fuori che in casa. Solo sei su 21.

Il match sarà diretto da Daniee Chiffi coadiuvato dai guardalinee Luca Mondin e Valerio Vecchi con Juan Luca Sacchi quarto uomo e Paolo Silvio Mazzoleni addetto al VAR.

Si gioca il 13 febbraio alle 20.45 con diretta su DAZN e Sky 209: telecronaca di Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi, bordocampo Tommaso Turci.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN