Nell’ottava giornata di Serie A il Milan espugna il San Paolo di Napoli e la Juve gioca la sua miglior partita dall’inizio dell’anno

Napoli-Milan 1-3, Ibra domina

Il Milan mantiene la sua imbattibilità vincendo al San Paolo con il Napoli (1-3, doppietta Ibrahimovic e terzo gol di Hauge con Mertens a segno per i padroni di casa) e restando isolato al comando della classifica. Milan che vince ma che perde Ibra, fuori per infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Difficile quantificare l’entità del danno e pronosticare la diagnosi. Anche perché lo svedese ha tempi di recupero tutti suoi, spesso assolutamente sorprendenti.

I numeri di questa vittoria sono molto significativi: il Milan non vinceva al San Paolo da dieci anni. Una squadra che non perde da diciannove partite di campionato e che ha fatto risultato nelle sue ultime quindici trasferte. Bisogna tornare ad Ancelotti per vedere qualcosa di altrettanto straordinario. Ibrahimovic: otto presenze, sempre in gol: 13 reti delle quali 10 in campionato. Il grave problema è una squadra comunque incompleta per avere ambizioni di scudetto: manca molto in difesa, se si ripensa a un Kjaer che sembrava dover lasciare il campo già a inizio partita, ma soprattutto manca uno che sostituisca Ibrahimovic. Che è insostituibile. Al suo posto andrà in campo Hauge.

La Juve migliore

La Juventus batte il Cagliari 2-0 e conquista forse la sua miglior partita del campionato: un buon gioco che finisce forse per evidenziare sempre il solito Cristiano Ronaldo, autore di una bella doppietta. In realtà si è vista per la prima volta dall’inizio dell’anno una squadra bene organizzata, solida, con delle idee con Arthur in modo particolare davvero calato nel ruolo che Pirlo gli chiede. Bene Kulusevski, benissimo De Ligt. Bene anche Danilo e Rabiot. Ma la miglior notizia per Pirlo è l’ottima intesa tra Morata e Ronaldo che sta mettendo sempre più in difficoltà Dybala. Lo spagnolo si trova perfettamente con CR7 e l’argentino sembra sempre più estraneo a un progetto che forse ora può fare a meno di lui.

L’Inter non convince

L’Inter centra una rimonta rischiosissima contro il Torino dopo un primo tempo tra i più brutti degli ultimi anni: la squadra gioca maluccio, si aggrappa disperatamente a Lukaku e ha ben pochi motivi di soddisfazione dopo il 4-2 sul Torino. Di buono c’è l’ingresso decisivo di Sanchez che finalmente trova la via della rete ma quello che si è vista è ancora una squadra senza un’impronta di gioco. A tratti senza un gioco, in senso assoluto. Eppure riesce a segnare quattro gol e a evitare un tracollo che a tratti sembra l’unica conseguenza possibile: proprio com’era accaduto nel derby e con il Real. La Champions League è dietro l’angolo ed è un test decisivo. La rosa dell’Inter forse è la più ricca e completa della Serie A; ma i primi 60’ della partita con il Torino sono stati il peggiore film splatter del campionato.

Sassuolo secondo



Non si può ignorare il Sassuolo, secondo e con pieno merito dopo la vittoria per 0-2 a Verona. La squadra di De Zerbi, nonostante sei assenze di rilievo, gioca con la mentalità della squadra che sa quello che sta facendo. Lascia l’iniziativa al Verona, che per altro di solito tende a prendersela contro chiunque, pesca il primo gol grazie a una conclusione meravigliosa di Boga e poi controlla la partita, rischiando il giusto e chiudendola con un’altra rete strepitosa di Berardi. Il Verona aveva tolto punti a Juve e Milan fuoricasa e resta una delle migliori difese del campionato. In un campionato strano e atipico il Sassuolo non è secondo per caso.

