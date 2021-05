La partitissima della 35esima giornata di Serie A è il posticipo dell’Allianz Stadium tra Juve e Milan, uno spareggio per la Champions League

Juventus-Milan, 35esima giornata di Serie A – (Quasi) tutto in una sera. La Juventus e il Milan si giocano moltissimo del proprio destino europeo in uno scontro diretto di importanza capitale, soprattutto dopo la netta vittoria di ieri del Napoli, 4-1, nell’anticipo di Spezia.

Juventus-Milan, i convocati di Pirlo

La grande novità per Andrea Pirlo è il recupero di Federico Chiesa che rientra proprio in vista del big match contro il Milan che vale punti fondamentali per l’accesso alla Champions League. Chiesa non è ancora al top ma è recuperato, abile e arruolato per giocare dal primo minuto prendendo il posto di McKennie che è stato rimbrottato dal tecnico bianconero che gli ha rimproverato qualche disattenzione e un po’ di peso in eccesso. Bonucci parte dalla panchina con De Ligt e Chiellini coppia centrale. Al fianco di Ronaldo ballottaggio aperto tra Morata e Dybala, la decisione probabilmente arriverà all’ultimo momento.

Juventus, Chiesa: il ruolo nella formazione di Pirlo

Le scelte di Pioli nel Milan

In una squadra nella quale le scelte possono essere fatte solo facendo i conti con una condizione non eccellente e qualche acciaccato di troppo, Stefano Pioli riconferma dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic che con ogni probabilità giocherà affiancato da Calhanoglu. Resta il problema di un attacco che segna poco: Rafael Leão fino a oggi ha deluso, e potrebbe essere sostituito da Rebic considerando la squalifica di Castillejo. Riconfermata la linea centrale con Bennacer e Kessie. Calabria e Kjaer titolari dal primo minuto.

Probabili formazioni Juventus-Milan

Nella gara d’andata la Juventus espugnò San Siro con una bella vittoria per 1-3. La squadra rossonera era ancora al vertice della classifica di Serie A e di fatto quella sconfitta fu l’inizio della crisi della squadra di Pioli che da quel momento cominciò a perdere colpi fino a essere rimontata e superata dall’Inter.

Vantaggio di Chiesa, che raddoppia dopo il provvisorio pareggio di Calabria in avvio di ripresa. Terzo gol di MCKennie.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Diaz; Ibrahimovic.

