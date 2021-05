Juventus Inter formazioni, i giocatori convocati di Pirlo e la formazione della squadra di Conte

Juventus-Inter, 37esima giornata di Serie A – Penultima giornata di campionato. Dopo il turno infrasettimanale che di fatto ha riconfermato tutte le posizioni di classifica di ognuna delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League, la Juventus non ha alternative: deve vincere.

Juventus Inter, i convocati di Andrea Pirlo

La vittoria di Sassuolo ha ridato un po’ di fiato e di entusiasmo a una squadra bianconera che deve assolutamente vincere per non perdere definitivamente l’accesso alla porta principale delle coppe europee. Fallire l’accesso alla Champions League sarebbe un danno gravissimo in una stagione già in forte perdita sotto l’aspetto economico.

Pirlo rilancerà in porta Szczesny con de Ligt e Chiellini al centro della difesa. Per il resto la squadra più logica dovrebbe essere quella con Cuadrado e Bentancur in mezzo al campo e Rabiot e Chiesa sulle linee esterne, sicuramente i migliori visti a Reggio Emilia. Solito ballottaggio per chi affiancherà Cristiano Ronaldo: ma visto il gol che lo ha sbloccato mercoledì tutto fa pensare che toccherà di nuovo a Paulo Dybala, con Kulusevski e Alvaro Morata pronti all’uso in panchina.

Ronaldo-Juventus: quanti goal ha fatto CR7 con la maglia della Juve Ronaldo gol serie A e Champions, quanti gol ha fatto anno per anno CR7 da quando gioca con la Juventus. Lista gol e video

Inter squadra imbattuta

L’Inter gioca soprattutto per le statistiche: ma anche per la soddisfazione di lasciare la Juventus fuori dall’Europa che conta. Per quanto le relazioni tra le due società siano ottime la rivalità tra nerazzurri e bianconeri resta una delle più astiose della Serie A. I tifosi nerazzurri non vogliono nemmeno sentire parlare di una squadra arrendevole, dimessa o demotivata. Esattamente come quelli bianconeri hanno bocciato l’idea di un omaggio della Juventus all’Inter campione d’Italia, simile a quello tributato domenica scorsa a San Siro dalla Sampdoria.

Inter confermata, senza eccezioni: Sanchez è l’unico escluso, insieme a Vidal e Kolarov, infortunati. Lukaku e Lautaro Martinez dunque coppia offensiva con Eriksen e Hakimi a sostegno. Sfida nella sfida il duello tra Lukaku e Cristiano Ronaldo per la classifica cannonieri anche se il primato del portoghese, 28 gol contro i 22 del belga, non sembra in discussione.

Capocannoniere serie A. Classifica aggiornata in tempo reale

Probabili formazioni Juventus-Inter

Nella gara del girone d’andata vittoria dell’Inter, 2-0, con gol di Vidal e Barella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte