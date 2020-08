Calcio femminile. Ci vogliono due calci di rigore, uno dei quali a tempo scaduto, per garantire la seconda vittoria alle bianconere

Con le conferme di Juventus e Milan, si conclude la prima parte del programma nella seconda giornata del campionato femminile di serie A. Le campionesse di Italia della Juventus Woman vincono e divertono in una partita assolutamente splendida contro un Empoli mai domo e capace di mettere in grande difficoltà la difesa bianconera che, questa volta, vince grazie a due calci di rigore dopo essere stata anche in svantaggio e incassando – cosa rara – tre gol.

Juventus, una partita pazza

Partita sempre in bilico quella giocata sul campo di casa di Vinovo dalla Juventus donne, reduce da un esordio facile e comodo, 4-0, a Verona. Bianconere che si portano in vantaggio al 13’ con Bonansea, precisa nel concludere a rete con successo – delizioso il suo pallonetto – un assist di Boattin. La Juventus gioca ma non chiude il match e al 37’ le toscane arrivano meritatamente al pari con Acuti.

Nonostante una preparazione ancora pesante e una condizione non eccellente le due squadre si affrontano a viso aperto dando vita a un finale di partita meraviglioso: Empoli in vantaggio al 52′ con Polli (capocannoniere del torneo con quattro gol), ma la reazione della Juventus è da squadra di livello. É ancora Bonsensea a firmare il pari con un altro gol d’autore. In tre minuti la Juve ribalta il risultato con Girelli, che si procura un rigore e lo trasforma con precisione. La Juve commette di nuovo l’errore di non chiudere il match e nel finale l’Empoli pareggia: intervento falloso di Gama su Dompig e nuovo calcio di rigore che Prugna trasforma per il 3-3. Incredibile il finale: Polli, con un fallo di mano tanto ingenuo quanto evitabile, regala alla Juventus il match ball che viene trasformato a tempo ampiamente scaduto da Girelli. Finisce 4-3 e la Juventus, pur soffrendo, si porta a punteggio pieno.

Il Milan vince comodo a San Marino

Prima vittoria per la Florentia San Gimignano che batte 1-0 l’Hellas Verona e riscatta la sconfitta subita all’esordio dal Milan. Partita molto equilibrata decisa dal gol di Sofia Cantore al 70’, protagonista di una splendida azione personale. Florentia in grande sofferenza nel finale quando l’Hellas si porta a più riprese vicina al pareggio che sfuma, a tempo scaduto, con Nicheli che colpisce un palo clamoroso. Seconda sconfitta per le scaligere, in netto progresso però rispetto all’esordio di sette giorni fa contro la Juventus.

Passeggia il Milan di Maurizio Ganz contro la neopromossa Academy San Marino che nonostante tanta buona volontà si rivela poca cosa di fronte alla squadra rossonera. Calcio di punizione di Agard per sbloccare il risultato. Poi sale in cattedra Christy Grimshaw con tante giocate di qualità e una meravigliosa doppietta a sfruttare gli assist prima di Fusetti e poi di Bergamaschi. Milan in pieno controllo nella ripresa: c’è spazio per un’altra doppietta firmata da Natasha Dowie.

In attesa che il programma venga completato, Milan e Juve sono le uniche due squadre a punteggio pieno.

Questo il programma delle gare odierne:

17.45 Inter vs Sassuolo

17.45 Roma vs Pink Bari

20.45 Napoli Femminile vs Fiorentina