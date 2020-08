Calcio femminile serie A. La Juventus Woman ricomincia da dove aveva lasciato: con il titolo e una bella vittoria. Gol e highlights.

Suddiviso in due il programma della prima giornata di Serie A femminile: tre gare al sabato e altre tre la domenica.

Serie a femminile AGSM Verona-Juventus 0-2

La Juventus riparte da Verona e dal terzo titolo italiano consecutivo, per la prima partita della nuova stagione conquistando una vittoria comoda sul campo dell’AGSM Verona grazie a due gol in tre minuti. Bianconere sempre in pieno controllo del match con tante occasioni già nel corso del primo tempo grazie a Girelli, Lisa Boattin protagonista di un gran palo su calcio di punizione e un secondo palo colto di testa da Boninsea.

Al 53’ arriva il primo gol stagionale: lo firma Cristiana Girelli su colpo di testa da azione di calcio d’angolo dopo un’uscita a vuoto di Durante. Le scaligere non fanno nemmeno in tempo a incassare il colpo che subiscono il secondo gol. Meravigliosa azione palla a terra di Bonansea con appoggio delizioso di Girelli per Arianna Caruso che firma lo 0-2. Sterile reazione dell’Hellas Verona che in un gran caldo vede la Juventus fallire più volte il terzo gol mentre il Verona spreca un rigore con Sardu.

Vincono Bari e Fiorentina, a valanga sull’Inter

Vittoria su rigore per le ragazze del Pink Bari che battono il Napoli Femminile al suo esordio nel massimo campionato. Il gol decisivo arriva dal dischetto per un intervento di Di Criscio su Matouskova: trasforma Manno.

In serata la Fiorentina travolge l’Inter femminile con un secco 4-0 in una gara che per la verità aveva visto le nerazzurre partire benissimo e andare più volte vicina al gol prima con Tarenzi e poi con Moller Hansen. Una volta sbloccato il risultato al 37’, con un gran bel destro al volo di Sabatino, la Fiorentina prende in mano le redini dell’incontro per non perderle più. Allo scadere del primo tempo è ancora Sabatino a trasformare dal dischetto il rigore concesso per un fallo che la stessa ex giocatrice del Sassuolo si era procurata in area. Arrivano poi in poco più di un minuto le reti della sicurezza prima con Mascarello, splendido tiro nell’angolo e poi con Bonetti.

A chiudere il programma della prima giornata il Milan di Ganz contro la Florentia San Gimignano, l’Empoli Ladies affronta il neopromosso San Marino Academy e la Roma ospita il Sassuolo nel posticiposerale.

Articolo in aggiornamento