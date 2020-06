Il calcio donne rischia di non portare a termine il campionato di serie A femminile, l’ultima chance è l’ipotesi play off e playout della FGCI. Ecco come.

Il campionato di serie A femminile ad oggi non ha una data certa per la ripartenza, mentre la FGCI vuole che il le donne del calcio italiano portino a termine la stagione. Ad affermarlo è il presidente Gabriele Gravina. Tuttavia i problemi per far ripartire il calcio femminile sono legati alla battaglia per il professionismo, ai soldi, oltre alla paura del contagio.

Insomma tra giocatrici che vogliono scendere in campo e altre contrarie, c’è in mezzo la Federazione Italiana Giuoco Calcio che spinge per chiudere un campionato dove mancano solo sei partite.

Ipotesi playoff e playout serie A femminile

Ecco nel video di Sky sport la proposta della FGCI per chiudere la stagione del campionato di calcio femminile.





Le condizioni proposte dalla federazione vedono in campo solo sei squadre e più precisamente: la seconda terza e quarta classificata da una parte, nona decima e undicesima dall’altra.

Lo scudetto verrebbe assegnato alla Juventus Woman, già prima in classifica prima del lockdown dovuto a Covid – 19, e che come il Milan donne e il Sassuolo calcio, ha ripreso gli allenamenti secondo il protocollo FGCI.

Serie A femminile calendario partite

Le date delle partite vanno dal 20 al 30 luglio e verranno giocate tutte in un solo luogo. La Federazione promette inoltre di destinare maggiori risorse ai sei club che scenderanno in campo.

Questa è l’ipotesi FCGI per portare a termine la stagione calcistica donne, i dubbi restano. La decisione definitiva sulla ripartenza della serie A femminile verrà presa durante il prossimo Consiglio Federale, in programma lunedì 8 giugno.

Insomma la ripartenza del calcio femminile italiano passa attraverso le capacità economiche dei singoli club, e come dichiarato dalla coach della Juve donne Guarino, sono tre le squadre che possono permettersi di portare a termine il campionato.

Comunque il vantaggio rispetto a quello maschile è che per concludere la stagione interrotta mancano solo sei partite ed è un peccato se il calcio donne si ferma qui dopo la splendida esperienza ai mondiali di calcio.