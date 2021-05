L’ultima giornata di campionato di Serie A risolve i verdetti decisivi per l’Europa solo all’ultimo istante: clamoroso passo falso del Napoli che promuove la Juve, il Milan chiude al secondo posto

Serie A, 38esima giornata – Non è mancato l’ultimo clamoroso colpo di scena in un campionato di Serie A che ha voluto tenere banco fino all’ultimo istante dell’ultima giornata prima di decretare i suoi verdetti conclusivi. La squadra che perde la lunga corsa verso la Champions League, alla fine, è il Napoli.

Le quattro italiane in Champions League

A rappresentare l’Italia nella massima competizione europea della prossima stagione saranno dunque l’Inter, campione d’Italia. Il Milan, seconda in classifica grazie alla vittoria sull’Atalanta per 0-2. La Juventus che in una settimana risolleva tutta la propria stagione vincendo la Coppa Italia e conquistando il terzo posto in campionato grazie al successo per 1-4 sul Bologna. E l’Atalanta che brucia in pochi giorni quasi 10 milioni di euro di contribuzioni e primi a vincere. ‘Solo’ quarto posto per la formazione di Gasperini che pregiudica una stagione straordinaria solo nelle due gare più importanti dell’anno.

Questa la gioia dei tifosi del Milan Club New York dopo la vittoria di Bergamo

Bologna-Juventus 1-4, bianconeri in Champions League (grazie al Napoli)

L’erroraccio del Napoli

In definitiva, però, è il Napoli a sciupare un’occasione più unica che rara. Alla formazione di Gennaro Gattuso sarebbe bastata una vittoria contro il Verona, ormai salvo e tranquillo. Ne esce invece una partita stanca, affannata nella quale gli Azzurri non riescono mai a fare la differenza, ad alzare il ritmo. Una partita di scarsissimo spessore agonistico da parte del Napoli, figlia forse delle tante polemiche che nelle ultime settimane hanno avuto al centro dell’attenzione anche il tecnico, Gennaro Gattuso.

Un rapporto mai facile quello tra l’allenatore e il proprietario del club, il produttore cinematografico di Laurentiis. Che ieri sera, al termine della partita, ha platealmente giubilato il suo allenatore augurandogli ogni fortuna, “ma da qualche altra parte”. Stando alle voci degli ultimi giorni potrebbe essere niente meno che Massimiliano Allegri il prossimo allenatore del Napoli cui, non più di una settimana fa, era stato riavvicinato anche Maurizio Sarri, ancora sotto contratto fino al giugno dell’anno prossimo con la Juventus.

Atalanta-Milan 0-2, rossoneri in Champions, con tanta sofferenza

Gli altri verdetti

Il Napoli torna dunque in Europa, ma soltanto passando dall’Europa League, insieme alla Lazio. La Roma invece acciuffa le coppe europee dove rappresenterà l’Italia nella nuova Conference League, grazie a un pareggio sofferto strappato sul campo dello Spezia.

Tutto il resto, di fatto, era già deciso. Retrocedono in serie B Crotone, Parma e Benevento. Neopromosse nel massimo campionato l’Empoli e la Salernitana che dovrà risolvere nel corso delle prossime settimane il nodo legato alla sua proprietà, riconducibile al presidente della Lazio Lotito. Nel frattempo il Venezia ha vinto la prima delle due finali contro il Cittadella ponendo una seria ipoteca sul terzo posto che porta verso la serie A.