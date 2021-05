Un finale di campionato incertissimo con Torino e Benevento ancora a giocarsi la permanenza in Serie A e il Milan che rischia di restare escluso dalle Champions League

Serie A, 37esima giornata – L’ultima giornata di campionato, ma anche il recupero della partita Torino-Lazio in programma martedì sera, diventa decisiva per l’assegnazione delle quote di Champions League e per la salvezza dopo un turno che vede l’Inter cadere dopo venti risultati utili consecutivi.

Corsa alla Champions League, la situazione

Il quadro è quanto meno confuso. La vittoria della Juventus nell’anticipo contro l’Inter (3-2) mantiene la squadra bianconera in corsa; la squadra di Cristiano Ronaldo vince tra le polemiche a causa di un arbitraggio molto discusso con un rigore generoso concesso ai bianconeri, che per altro nel primo tempo avevano subito la frettolosa espulsione di Betancur. Ma – tralasciando le polemiche – i conti dicono che la Juventus è quinta e che l’ultimo turno contro il Bologna è un ostacolo quanto meno praticabile. Così come l’impegno del Napoli, in casa contro un Verona ormai demotivato.

I problemi del Milan

Molto diversa la situazione che riguarda il Milan che pareggia inspiegabilmente con il Cagliari, 0-0 al termine di una delle partite più scialbe della stagione e si ritrova costretto a vincere nell’ultima partita di campionato a Bergamo contro l’Atalanta. Un’impresa non da poco considerando il fatto che se la Dea è la squadra più in forma del momento. Già sicura della Champions League dopo la vittoria a Marassi con il Genoa (3-4), è certo che la squadra di Gasperini non rinuncerà all’occasione di vincere per tenersi il Milan alle spalle e chiudere al secondo posto assoluto. Una soddisfazione non solo agonistica perché si parla anche di un premio ricchissimo per la società che mercoledì affronterà anche la finale di Champions League contro la Juventus.

Le parti si sono invertite: se fino a due giorni fa era la Juventus a rischiare, costretta a sperare negli errori degli altri, ora è il Milan la squadra messa peggio nella volata europea.

Europa League e Conference League

Lazio sconfitta nel derby dalla Roma che si accontenta di un posto in Europa League in attesa di capire se Simone Inzaghi verrà riconfermato o meno. La Roma non è ancora sicura dell’accesso alla nuova Conference League: il settimo posto passa da una vittoria a Spezia contro una squadra ormai in salvo.

Il Sassuolo resta a ridosso delle posizioni europee e chiuderà quanto meno al di sopra di un onorevolissimo ottavo posto. Ma fa i conti anche con la decisione del tecnico De Zerbi di non rinnovare il suo contratto. Per lui pronta una panchina all’estero, forse allo Shakhar Donetsk.

La salvezza

Al Genoa, in salvo dopo la vittoria di Bologna di mercoledì sera si aggiungono lo Spezia, 4-1 al Torino, e il Cagliari che a Milano infila il suo settimo risultato utile consecutivo e ringrazia il maldestro pareggio interno del Benevento.

L’ultimo posto utile per restare in Serie A è una questione che riguarda solo i campani e il Torino, pesantemente contestato dai tifosi granata dopo la brutta sconfitta di Spezia. Al Torino serve quanto meno un pareggio nel recupero di martedì sera contro la Lazio di Simone Inzaghi, chiamato a fare un favore al fratello Pippo, tecnico del Benevento. Se la Lazio dovesse vincere domenica prossima a Torino fa in scena un drammatico scontro diretto per la salvezza. Con il Torno che avrebbe comunque due risultati su tre a disposizione per salvarsi ma che sta giocando con la paura in un ambiente difficilissimo.

La classifica

Inter 88 37 27 7 3 84 34 Atalanta 78 37 23 9 5 90 45 Milan 76 37 23 7 7 72 41 Napoli 76 37 24 4 9 85 40 Juventus 75 37 22 9 6 73 37 Lazio 67 36 21 4 11 61 53 Roma 61 37 18 7 12 66 56 Sassuolo 59 37 16 11 10 62 56 Sampdoria 49 37 14 7 16 49 54 Hellas Verona 43 36 11 10 15 43 45 Bologna 40 36 10 10 16 48 59 Udinese 40 37 10 10 17 41 53 Fiorentina 39 37 9 12 16 47 59 Genoa 39 37 9 12 16 46 58 Spezia 38 37 9 11 17 50 70 Cagliari 37 37 9 10 18 43 58 Torino 35 36 7 14 15 49 68 Benevento 32 37 7 11 19 39 74 Crotone 22 37 6 4 27 45 92 Parma 20 37 3 11 23 39 80

Prossimo Turno

Domenica 24 maggio ore 15

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Inter-Udinese

Napoli-Verona

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento