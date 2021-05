Con quattro giornate d’anticipo l’Inter conquista aritmeticamente il suo 19esimo scudetto, Roma fuori dalla Champions League

Serie A 34esima giornata Serie A – A quattro giornate dalla fine, in netto anticipo forse rispetto anche alle stesse previsioni di Antonio Conte, l’Inter conquista un titolo che inseguiva dal 16 maggio 2010: undici anni, una lunga rincorsa che si è conclusa con il pareggio dell’Atalanta a Reggio Emilia con il Sassuolo che ha reso incolmabile il vantaggio dei nerazzurri.

Inter campione d’Italia

Era solo una questione di tempo. L’Inter, in serie positiva da 18 partite (14 vittorie undici delle quali consecutive) ha fatto il suo dovere anche a Crotone andando a vincere una partita non straordinaria, 0-2 con il minimo sforzo, e costringendo la Dea a una vittoria esterna per rinviare ulteriormente l’assegnazione del titolo. Ma anche con una vittoria dell’Atalanta all’Inter sarebbe comunque bastato un punto in una delle prossime quattro partite.

Attesa finita: l’Inter festeggia grazie all’incessante lavoro di Conte e si presenta vincente anche al presidente Steven Zhang, arrivato a Milano venerdì con nuovi fondi e la promessa di altri programmi ambiziosi. L’Inter potrebbe anche aprire un nuovo ciclo. Molto dipenderà dalla proprietà cinese del club, se vorrà investire e rilanciare o se invece – dando seguito alle molte voci degli ultimi mesi – deciderà di farsi da parte e cedere al miglior offerente.

La corsa alla Champions League

Situazione sempre più affollata e confusa nella corsa alla Champions League: quattro squadre in appena due punti con la Lazio che – quattro vittorie nelle ultime cinque partite – non molla la presa. La Juventus acciuffa una vittoria bugiarda a Udine (1-2) dopo avere giocato una partita apatica e noiosa: ma due gol di un Cristiano Ronaldo che sonnecchia fino all’80’, prima di trasformare un rigore e incornare il gol della vittoria, mantengono la Juve aggrappata al terzo posto, agganciando l’Atalanta, bloccata sul pari a Sassuolo (1-1) e il Milan, vittorioso sul Benevento nell’anticipo. Per la squadra rossonera un ritorno alla vittoria che non scaccia la crisi e la sensazione di una squadra in piena riserva e in grande difficoltà soprattutto fisica.

La Lazio batte il Genoa 4-3 e si avvicina a un Napoli che contro il Cagliari sbaglia tutto il possibile e l’immaginabile, per poi farsi raggiungere a tempo praticamente scaduto. Situazione del tutto imprevedibile da qui alla fine del campionato.

Importantissimo in questo senso il posticipo di domenica sera alle ore 20.45 tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium.

Roma in caduta libera

L’unica pretendente definitivamente esclusa è la Roma, tre sconfitte nelle ultime quattro partite che precipita a 14 punti dalla quarta posizione ed è irrimediabilmente fuori. La pesante sconfitta di Genova contro la Sampdoria (2-0) pesa sia sulla squadra che sul futuro di Fonseca, alla vigilia di una rimonta impossibile contro il Manchester United dopo la pesante sconfitta di giovedì. Roma che anzi deve difendere il settimo posto, che vale pur sempre l’Europa League, dal ritorno del Sassuolo di De Zerbi in serie positiva da cinque partite (e con quattro vittorie)

In coda

Il Crotone è la prima squadra retrocessa: la sconfitta con l’Inter diventa decisiva per la squadra di Serse Cosmi che non ha demeritato nemmeno contro la capolista, sfiorando il gol e giocando a viso aperto. Una squadra con pochi talenti economici e validi: da Messias al bomber nigeriano Simy, 20 gol, 13 dei quali marcati proprio dopo l’arrivo di Cosmi. Il pareggio del Cagliari a Napoli è un passo importante, ma quello più significativo lo potrebbe compiere il Torino nel posticipo del lunedì contro il Parma. In caso di vittoria i granata staccherebbero di tre punti il Benevento condannando in modo praticamente definitivo anche i ducali.

La classifica

Squadre P G V N S GF GS Inter 82 34 25 7 2 74 29 Atalanta 69 34 20 9 5 79 40 Juventus 69 34 20 9 5 67 31 Milan 69 34 21 6 7 62 41 Napoli 67 34 21 4 9 74 38 Lazio 64 33 20 4 9 60 49 Roma 55 34 16 7 11 58 53 Sassuolo 53 34 14 11 9 56 51 Sampdoria 45 34 13 6 15 45 47 Hellas Verona 42 34 11 9 14 41 42 Udinese 39 34 10 9 15 39 46 Bologna 39 34 10 9 15 47 56 Genoa 36 34 8 12 14 40 52 Fiorentina 35 34 8 11 15 45 57 Spezia 34 34 8 10 16 43 63 Cagliari 32 34 8 8 18 40 57 Torino 31 32 6 13 13 46 56 Benevento 31 34 7 10 17 37 68 Parma 20 33 3 11 19 36 70 Crotone 18 34 5 3 26 42 85

Prossimo turno

Sabato 8 maggio ore 15.00

Spezia Napoli

Udinese Bologna

Sabato 8 maggio ore 18.00

Inter Sampdoria

Sabato 8 maggio ore 20.45

Fiorentina Lazio

Domenica 9 maggio ore 12.30

Genoa Sassuolo

Domenica 9 maggio ore 15.00

Benevento Cagliari

Parma Atalanta

Verona Torino

Domenica 9 maggio ore 18.00

Roma Crotone

Domenica 9 maggio ore 20.45

Juventus Milan