In una giornata dove anche l’Inter stenta a trovare la vittoria contro il Verona, spiccano lo scialbo pareggio della Juventus e un’Atalanta ormai eletta seconda forza del campionato

Serie A, 33esima giornata – L’Inter può anche permettersi di dimostrarsi poco brillante, la Juve no. Tant’è che i nerazzurri, giocando una gara comunque piuttosto opaca, salvata da un gol di Darmian, si isolano al comando della classifica rendendo la corsa allo scudetto una sorta di conto alla rovescia. Mentre la Juventus si ritrova travolta dalle polemiche

Inter, tanto per vincere

La squadra nerazzurra rischia qualcosa contro un ottimo Verona, che segna un gol poi annullato in modo opinabile, colpendo una traversa e giocando la solita gara improntata ad essenzialità, controllo se senso dell’amministrazione. Ma alla fine l’Inter indipendentemente da tutto partite come queste, quest’anno, ne ha vinto parecchie. E infatti vince anche questa (1-0) grazie a un gol di Darmian, entrato dalla panchina per diventare uomo della provvidenza e avvicinare ulteriormente la squadra nerazzurra alla soglia utile dello scudetto. Mancano solo cinque punti, indipendentemente dai risultati delle avversarie.

Juve in crisi, Atalanta seconda

La Juventus che pareggia contro la Fiorentina è stata forse una delle più scialbe della stagione. Un pessimo primo tempo, aggravato dalla decisione di Pirlo di schierare una difesa a tre (a causa dell’infortunio dell’ultima ora di Danilo). Una giornata di scarsa vena, non la prima, di Cristiano Ronaldo ha fatto il resto e i bianconeri si sono trovati a pareggiare con parecchia fortuna una gara che forse avrebbero anche meritato di perdere. Male Ramsey, malissimo CR7, sicuramente l’assenza di Chiesa non aiuta. Ma la squadra è davvero in grande difficoltà. Tant’è che ieri sera sui forum le voci che chiedevano la testa di Pirlo erano sempre più numerose e insistenti.

Per i bianconeri si apre un’altra settimana difficile dopo la controversa questione Superlega: prossimo match contro l’Udinese, o la Juve recupera spessore e credibilità salvando quanto meno la finale di Coppa Italia (con l’Atalanta) e la Champions League o la stagione ne uscirà definitivamente compromessa.

La Juve scivola dietro l’Atalanta che rifila un secco 5-0 al Bologna ergendosi a seconda forza del campionato in attesa del match del Milan, che questa sera alle 20.45 giocherà contro la Lazio all’Olimpico.

In breve

La lotta per la salvezza, che solo tre settimane fa sembrava ormai definita, si fa sempre più interessante: da una parte la rimonta del Cagliari alla sua terza vittoria consecutiva (3-2 a carico di una Roma sempre più in affanno), dall’altra il crollo verticale del Benevento che non vince dal successo dello Stadium contro la Juventus e ha incassato due punti nelle ultime cinque partite. Campani di nuovo battuti, in casa dall’Udinese: a oggi il Cagliari sarebbe in salvo. Ma di fatto, con il Crotone ormai condannato nonostante l’orgogliosa vittoria contro un Parma penultimo e a sua volta sempre più in crisi, manca ancora la terza squadra destinata a scendere in B. Cinque turni al termine e nessuno, dal Genoa in su, ma nemmeno Bologna e Udinese hanno la certezza matematica, può dirsi tranquilli. Sei squadre in cinque punti che lotteranno, presumibilmente, fino all’ultima giornata.

La classifica

SQUADRE P G V N P GF GS Inter 79 33 24 7 2 72 29 Atalanta 68 33 20 8 5 78 39 Milan 66 32 20 6 6 60 38 Juventus 66 33 19 9 5 65 30 Napoli 63 32 20 3 9 71 37 Lazio 58 31 18 4 9 53 46 Roma 55 33 16 7 10 58 51 Sassuolo 52 33 14 10 9 55 50 Sampdoria 42 33 12 6 15 43 47 Hellas Verona 41 33 11 8 14 40 41 Udinese 39 33 10 9 14 38 44 Bologna 38 33 10 8 15 44 53 Genoa 36 33 8 12 13 37 48 Fiorentina 34 33 8 10 15 42 54 Spezia 33 33 8 9 16 42 62 Torino 31 31 6 13 12 46 54 Cagliari 31 33 8 7 18 39 56 Benevento 31 33 7 10 16 37 66 Parma 20 33 3 11 19 36 70 Crotone 18 33 5 3 25 42 83

Prossimo turno

Verona-Spezia sabato 1 maggio, 15.00

Crotone-Inter sabato 1 maggio, 18.00

Milan-Benevento sabato 1 maggio, 20.45

Lazio-Genoa domenica 2 maggio, 12.30

Bologna-FIorentina domenica 2 maggio, 15.00

Napoli-Cagliari domenica 2 maggio, 15.00

Sassuolo-Atalanta domenica 2 maggio, 15.00

Udinese-Juventus domenica 2 maggio, 18.00

Sampdoria-Roma domenica 2 maggio, 20.45

Torino-Parma lunedì 3 maggio, 20.45