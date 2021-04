La capolista concede un pareggio al Napoli dopo undici vittorie consecutive, il Milan mantiene il ritmo mentre l’Atalanta batte la Juventus e la scavalca in classifica

Serie A, 31esima giornata – Dopo undici vittorie consecutive l’Inter si concede una piccola pausa. Ma il pareggio di Napoli (1-1) non è certo un passo falso per la squadra di Antonio Conte che decide di amministrare anche quando forse avrebbe potuto vincere.

Inter, pareggio senza danni

L’Inter che pareggia 1-1 a Napoli si permette il lusso di concludere la sua striscia di vittorie positive a quota undici proseguendo tuttavia il suo ruolino di imbattibilità che procede ininterrottamente dal 10 gennaio, quindici partite in tutto. La squadra di Antonio Conte cerca la vittoria con grande insistenza nel secondo tempo.

Poi, quando il Napoli colpisce anche una traversa, la capolista decide amministrare e accontentarsi. Nove punti da amministrare da qui alla fine della stagione sono comunque tantissimi: tre vittorie di vantaggio sul Milan che ha un calendario di gran lunga peggiore a fronte di sette partite ancora da giocare.

Bagarre per la Champions League

La vittoria dell’Atalanta bel big match del pomeriggio contro la Juventus apre una crisi molto profonda nella squadra bianconera. Sui social network ieri sera la tensione era molto forte con migliaia di pareri contrastanti di tifosi che in parte se la prendevano con la società per le decisioni inanellate dall’esonero di Massimiliano Allegri in poi, e in parte ce l’avevano con Andrea Pirlo.

Per la verità la Juventus contro l’Atalanta ha giocato una gara discreta, senza molta fortuna. L’infortunio di Chiesa ha complicato un quadro generale difficile che ha costretto la squadra bianconera a una fase finale di grande difficoltà. Una partita paradossale: il pareggio poteva essere il risultato più giusto ma paradossalmente nessuna delle due squadre, vincendo, avrebbe rubato nulla.

La situazione europea

Sette turni da qui alla fine della Serie A sono tantissimi e tutto può succedere: il vantaggio del Milan, due punti sull’Atalanta e quattro sulla Juventus è minimo. E la vittoria della squadra rossonera sul Genoa, 2-1 grazie a una sfortunata autorete su azione di calcio d’angolo di Scamacca, risolve un problema ma certo non cancella una crisi. Il Milan ha ottenuto solo tre vittorie a San Siro dall’inizio dell’anno e la certezza dell’accesso alla Champions League è molto lontana. Ci sono il Napoli e la Lazio, vittoriosa 5-3 sul Benevento, a ridosso della quarta posizione. Persino la Roma, pur sconfitta a Torino in una partita francamente davvero povera di contenuti, rimane appesa a una concreta possibilità di accedere alla Champions League.

In breve

La sconfitta del Parma a Cagliari rende il campionato dei Ducali una vera via crucis. Emiliani a -10 da una quota salvezza che continua ad abbassarsi considerando le ultime sconfitte del Benevento che non può certo dirsi tranquillo, come la Fiorentina e il Torino del resto, appena due punti più sopra. Tra poche ore si torna in campo. Tra martedì e giovedì è in programma la 32esima giornata con diversi scontri diretti soprattutto per la salvezza e l’accesso all’Europa.

La classifica

Squadre P G V N P GF GS Inter 75 31 23 6 2 70 28 Milan 66 31 20 6 5 59 36 Atalanta 64 31 19 7 5 72 38 Juventus 62 31 18 8 5 61 28 Napoli 60 31 19 3 9 66 35 Lazio 58 30 18 4 8 51 41 Roma 54 31 16 6 9 55 47 Sassuolo 46 31 12 10 9 52 49 Hellas Verona 41 31 11 8 12 39 38 Sampdoria 39 31 11 6 14 42 46 Bologna 37 31 10 7 14 43 47 Udinese 36 31 9 9 13 34 41 Genoa 32 31 7 11 13 33 46 Spezia 32 31 8 8 15 41 59 Torino 30 30 6 12 12 45 53 Fiorentina 30 31 7 9 15 39 52 Benevento 30 31 7 9 15 33 60 Cagliari 25 31 6 7 18 35 54 Parma 20 31 3 11 17 32 63 Crotone 15 31 4 3 24 38 79

Prossimo Turno

Verona-Fiorentina martedì ore 20.45

Milan-Sassuolo mercoledì ore 18.30

Bologna-Torino mercoledì ore 20.45

Crotone-Sampdoria

Genoa-Benevento

Juventus-Parma

Spezia-Inter

Udinese-Cagliari

Roma-Atalanta giovedì ore 18.30

Napoli-Lazio giovedì ore 20.45