Nella 30esima giornata del campionato di Serie A, caratterizzata da sfide tra squadre di testa e di coda, vincono tutte le prime. Distanze immutate con l’Inter che mantiene undici punti di vantaggio

Serie A, 30esima giornata di Serie A – Una giornata atipica la n.30 del campionato di Serie A che vedeva quasi tutte le squadre di testa opposte a formazioni incastrate nella parte medio-bassa della classifica. In attesa del posticipo tra Benevento e Sassuolo nessun pareggi, nove vittorie caratterizzate dai successi di tutte le squadre di vertice.

Inter, non cambia nulla

La squadra nerazzurra ancora una volta non va al di là dell’essenziale. Vince con il Cagliari (1-0) in una partita sofferta, nervosa, non bella, tesa a conseguire l’unico risultato possibile: l’undicesima vittoria consecutiva che garantisce all’Inter di mantenere immutato tutto il suo vantaggio sul Milan secondo in classifica. Undici punti.

Un gol di Darmian nell’ultimo quarto d’ora di gioco risolve una partita contratta e nervosa, non facile per la squadra nerazzurra contro un Cagliari disperato in classifica ma molto ordinato sul campo.

Milan e Juventus in pressione

Alle spalle dell’Inter gli inseguitori non mollano il colpo. La posta è alta. Se nessuno degli avversari dei nerazzurri – dichiarazioni di prammatica a parte – può farsi illusioni circa un inseguimento per la lotta al titolo, la posta è altissima con tre posizioni di accesso alla Champions League in ballottaggio tra almeno sei squadre. Nessuno può permettersi passi falsi.

Il Milan vince 3-1 sul campo di un Parma spuntato ma nemmeno molto fortunato. L’espulsione di Ibrahimovic fa discutere: i microfoni posizionati a bordo campo in un Tardini deserto dove le voci dei giocatori sono perfettamente comprensibili non si sente nessun insulto. Lo svedese dice… “mi sembra strano” dopo un fischio dell’arbitro Maresca appannaggio del Milan, quasi a sottolineare che l’arbitrio non fischiasse mai per i rossoneri. Fastidioso, ma non da espulsione in termini di regolamento. Resta da capire che cosa avrà scritto Maresca nel suo rapporto e che cosa comporterà in termini di sanzione e squalifica.

Juventus che batte il Genoa pur rischiando qualcosa, soprattutto quando sul 2-1, Sczeszny salva il risultato e Pjaca getta alle ortiche il gol del pareggio da favorevolissima posizione. Cristiano Ronaldo non impressiona: in una squadra intorno alla quale il grande dibattito è sul futuro di Dybala, la notizia è il ritorno al gol Kulusevski uno dei giocatori più attesi di questa stagione che forse non ha completamente rispettato le aspettative del pubblico.

Corsa per l’Europa

Sei squadre per tre posti in Champions League si diceva: molto dipenderà dagli scontri diretti, le distanze non sono così gigantesche neppure per la Roma, settima in questo momento e in teoria fuori anche dall’Europa League. In teoria: perché siccome sia la Juventus che l’Atalanta, finaliste di Coppa Italia che garantisce un posto in Europa League a chi vince, hanno ormai la certezza di partecipare in un modo o nell’altro alle coppe, sicuramente si libererà un posto in più e il Verona con la sconfitta di ieri ben difficilmente riuscirà ad arrampicarsi fino alle posizioni europee.

Scontri diretti si diceva: si comincia subito la prossima settimana con Atalanta-Juventus e Napoli-Inter.

In coda

La vittoria del Torino all’Udinese imprime una svolta probabilmente decisiva al campionato della squadra di Davide Nicola sulla strada verso la salvezza. La situazione per il Cagliari, quarta sconfitta consecutiva a Milano contro l’Inter, si complica notevolmente: cinque le lunghezze da recuperare ora per i sardi. Per il Parma, a otto punti dalla soglia salvezza, è anche peggio. E domenica prossima scontro salvezza tra Cagliari e Parma.

La classifica aggiornata

Squadre P G V N P GF GS Inter 74 30 23 5 2 69 27 Milan 63 30 19 6 5 57 35 Juventus 62 30 18 8 4 61 27 Atalanta 61 30 18 7 5 71 38 Napoli 59 30 19 2 9 65 34 Lazio 55 29 17 4 8 46 38 Roma 54 30 16 6 8 54 44 Hellas Verona 41 30 11 8 11 38 35 Sassuolo 40 29 10 10 9 48 48 Sampdoria 36 30 10 6 14 39 45 Bologna 34 30 9 7 14 39 46 Udinese 33 30 8 9 13 32 40 Genoa 32 30 7 11 12 32 44 Spezia 32 30 8 8 14 40 55 Benevento 30 29 7 9 13 30 54 Fiorentina 30 30 7 9 14 38 49 Torino 27 29 5 12 12 42 52 Cagliari 22 30 5 7 18 31 51 Parma 20 30 3 11 16 29 59 Crotone 15 30 4 3 23 37 77

Il prossimo turno

Crotone-Udinese sabato 17 aprile, ore 15.00

Sampdoria-Verona sabato 17 aprile, ore 15.00

Sassuolo-Fiorentina sabato 17 aprile, ore 18.00

Cagliari-Parma sabato 17 aprile, ore 20.45

Milan-Genoa domenica 18 aprile, ore 12.30

Atalanta-Juventus domenica 18 aprile, ore 15.00

Bologna-Spezia domenica 18 aprile, ore 15.00

Lazio-Benevento domenica 18 aprile, ore 15.00

Torino-Roma domenica 18 aprile, ore 18.00

Napoli-Inter domenica 18 aprile, ore 20.45