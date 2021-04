Altre occasioni perdute da parte di chi insegue, nessun errore dell’Inter capolista che conquista la settima vittoria consecutiva in vista del recupero di mercoledì

Serie A, 29esima giornata – L’Inter non sbaglia un colpo e, così come era accaduto nelle ultime settimane, pur senza giocare il suo miglior calcio, ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo allungando ulteriormente il proprio vantaggio sugli inseguitori.

Inter, otto punti di vantaggio

L’Inter, questo punto, ha un’opportunità più unica che rara. Dopo essere riuscita a riagganciare e superare il Milan, conquistando un vantaggio che al momento è addirittura di otto punti e staccando definitivamente la Juve alle sue spalle, la squadra nerazzurra può chiudere i conti in modo praticamente definitivo nel recupero in programma mercoledì contro il Sassuolo.

Si giocherà la partita che era stata rinviata a causa di alcune positività. Per i nerazzurri, questo recupero, vale praticamente lo scudetto. Salire a 11 punti di vantaggio sul Milan con la prospettiva di dover giocare nove partite, gestendo un calendario tutto sommato favorevole, diventa una dichiarazione di superiorità assoluta per la formazione di Antonio Conte che non è mai stata così vicina al titolo dai tempi di José Mourinho.

Milan e Juventus, troppi errori

Gran parte del merito dell’Inter è nei demeriti degli avversari. Il Milan, ancora una volta, perde terreno giocando una partita inconsistente contro una buona Sampdoria e commettendo una gran quantità di errori. Uno di questi, il più grave, costa il vantaggio della formazione blucerchiata. Il Milan rimedia soltanto tempo quasi scaduto anche se nel finale potrebbe addirittura vincere. Ma non la squadra rossonera non avrebbe meritato la posta piena al termine di una partita che, sostanzialmente, poteva finire anche molto peggio di così.

La Juventus continua a sprecare un’opportunità dietro l’altra e così, dopo aver perso punti in modo del tutto imprevisto contro Verona e Benevento, la squadra di Andrea Pirlo rischia la sconfitta anche contro il Torino, commettendo errori assurdi. E, ancora una volta, proprio così com’era accaduto contro il Benevento, regala dei gol.

Atalanta al terzo posto

È stata tutto sommato una giornata interlocutoria che conferma il valore dell’Atalanta, ancora una volta vittoriosa e ormai definitivamente terza anche se nel recupero contro il Napoli di mercoledì (ore 18.45), la Juventus potrebbe di nuovo rialzare la testa.

Quarta vittoria consecutiva del Napoli che batte in un match rocambolesco il Crotone (4-3); ma terzo successo di fila anche per la Lazio, che nonostante due espulsioni riesce a superare lo Spezia.

Il testa a testa per le posizioni che portano in Europa sta diventando veramente avvincente e vede in una flessione forse definitiva la Roma, vittima di un altro pareggio a Sassuolo. I giallorossi per la prima volta dall’inizio della stagione sono al di sotto delle posizioni che potrebbero portare in Europa, e dunque al più in basso del settimo posto.

In coda un punticino che serve a poco al Parma così come pareggiano anche a Torino, Fiorentina, e Genoa in una corsa i cui valori sono ancora tutti da definire.

La classifica

Squadra PTi Pte V N P GF GS Inter 68 28 21 5 2 66 26 Milan 60 29 18 6 5 54 34 Atalanta 58 29 17 7 5 68 36 Juventus 56 28 16 8 4 56 25 Napoli 56 28 18 2 8 62 32 Lazio 52 28 16 4 8 45 38 Roma 51 29 15 6 8 53 44 Hellas Verona 41 29 11 8 10 38 34 Sassuolo 40 28 10 10 8 47 46 Sampdoria 36 29 10 6 13 39 43 Bologna 34 29 9 7 13 39 45 Udinese 33 29 8 9 12 32 39 1Genoa 32 29 7 11 11 31 41 Fiorentina 30 29 7 9 13 36 46 Benevento 30 29 7 9 13 30 54 Spezia 29 29 7 8 14 37 53 Torino 24 28 4 12 12 41 52 Cagliari 22 29 5 7 17 31 50 Parma 20 29 3 11 15 28 56 Crotone 15 29 4 3 22 35 74

Prossimo turno

Mercoledì 7 aprile

Inter Sassuolo ore 18.45

Juventus Napoli ore 18.45

Sabato 10 aprile

Spezia Crotone ore 15.00

Parma Milan ore 18.00

Udinese Torino ore 20.45

Domenica 11 aprile

Inter Cagliari ore 12.30

Juventus Genoa ore 15.00

Sampdoria Napoli ore 15.00

Verona Lazio ore 15.00

Roma Bologna ore 18.00

Fiorentina Atalanta ore 20.45

Benevento Sassuolo ore 20.45