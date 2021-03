In una giornata che vede l’Inter ferma a causa della pandemia e il Milan tornare alla vittoria, la Juventus cade in casa e pregiudica la sua corsa al titolo

Serie A, 28esima giornata – Un altro turno di Serie A che resta incompleto. Da recuperare la partita tra Inter e Sassuolo a causa di alcune positività nella squadra nerazzurra. Il tutto in attesa della sosta per la ripresa delle attività della Nazionale. Un turno probabilmente fatale alla Juventus che perde incredibilmente in casa contro il Benevento (0-1) dopo una delle partite peggiori della stagione. Una sconfitta che rischia di diventare decisiva e che compromette forse definitivamente la corsa sulla strada dello scudetto.

Juventus battuta

La clamorosa sconfitta interna contro il Benevento toglie alla Juventus le ultime possibilità di difendere il proprio titolo, chance che sono ormai tendenti allo zero. Una brutta partita da parte della formazione bianconera che gioca sotto ritmo, in modo prevedibile e crea poche opportunità, peraltro sprecandole. Anche Cristiano Ronaldo non riesce a trovare la porta risolvendo i tanti problemi di una squadra che, dopo la Champions League, compromette anche il campionato, attirando su di sé le critiche e la rabbia dei tifosi che si sentono traditi oltre che dalla squadra dalla società.

Ieri pomeriggio, dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, il clima sui social era decisamente molto pesante. Critiche generalizzate non solo per i giocatori e per Andrea Pirlo ma anche per i dirigenti del club, reo di avere portato a termine una lunga serie di scelte sbagliate. A cominciare dal licenziamento di Allegri, tuttora a libro paga come Sarri, esonerato anche lui.

Difficile capire da dove possa ripartire la Juventus in una stagione quasi fallimentare che potrebbe essere parzialmente salvata solo dalla conquista della Coppa Italia (finale con l’Atalanta) e che non può essere certo giudicata positivamente dopo la conquista della sola Supercoppa. Una Juventus che, in questo momento, vede a serio rischio anche la terza posizione in classifica. Considerando le vittoria del Napoli e della Lazio, la qualificazione alla Champions League da oggi alle ultime dieci giornate da giocare è ancora tutta da definire.

Il ritorno del Milan

Anche la squadra rossonera ha tanti motivi di delusione, a cominciare dalla sconfitta con il Manchester United e che ha pregiudicato il cammino in Europa League. Ma c’è una differenza sostanziale tra Milan e Juventus. Mentre la squadra bianconera delude sotto un aspetto emotivo e di prestazione, i rossoneri in campo danno tutto. Una squadra che continua a soffrire per via delle numerose assenze ma che sul campo gioca come sa, meglio che può e che da tutto. E vince.

Anche a Firenze, dove il Milan torna alla vittoria con una bella rimonta (2-3), si vede una squadra presente, reattiva, che fa un grande movimento sul campo e che corre tantissimo, fino allo stremo. Uno spirito di sacrificio che alla fine paga e che consente al Milan di portare a casa da Firenze tre punti preziosissimi che isolano la squadra rossonera al secondo posto e tengono lontana sia la Juventus che tutti gli altri inseguitori.

Roma in crisi

Due squadre le cui potenzialità sono ancora tutta da definire, Roma e Napoli, sorride alla squadra di Gennaro Gattuso che porta via dall’Olimpico una vittoria preziosissima che potrà definire molto meglio quelle che sono le potenzialità del Napoli da qui alla fine della stagione. Una vittoria meritata per la verità non solo per i goal segnati ma anche per la qualità di gioco espresso dal Napoli contro la Roma che, una volta di più, dimostra di soffrire la personalità delle squadre di caratura. Una Roma, per la verità, non particolarmente fortunata ma nemmeno convincente che perdere l’ennesimo scontro diretto e vede ulteriormente ridimensionato quello che è il proprio percorso verso l’Europa. Una squadra che, nonostante la qualificazione all’Europa League le consenta di essere l’unica formazione italiana ancora impegnata nelle coppe europee, continua a deludere ogni volta che il campo propone una sfida decisiva.

In breve

Ora tocca alla Nazionale: sosta di campionato, l’ultima, con dieci turni ancora da giocare e tre partite da recuperare. Non soltanto la sfida tra Inter e Sassuolo ma soprattutto quella tra Juventus e Napoli, continuamente rinviata dalla terza giornata di campionato in poi, oltre a Torino-Lazio.

Vittorie importantissime in chiave salvezza sia per la Sampdoria, che per il Genoa che per lo Spezia. Le tre liguri fanno filotto conquistando tutti i punti in palio. Torino sempre più in difficoltà: la battuta d’arresto di Marassi lascia la formazione granata al quart’ultimo posto in classifica con un disperato bisogno di punti ma anche. Una quota salvezza che rischia di alzarsi mentre dietro, le ultime del plotone, perdono tutte.

La classifica