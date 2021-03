Gli inseguitori dell’Inter capolista, in campo oggi alle 20.45 contro l’Atalanta, tengono alto il ritmo. In testa vincono tutti

Serie A 26esima giornata – Manca soltanto l’Inter per chiudere i conti di un turno interlocutorio in attesa dei prossimi scontri diretti. La squadra nerazzurra, capolista in solitudine, questa sera può tornare a sei punti di vantaggio sugli inseguitori, il Milan è quello più vicino, battendo l’Atalanta. Un’impresa assolutamente non facile sulla carta.

Milan tonico a Verona

Anche il Milan aveva un compito non semplice contro il Verona, una squadra che per i rossoneri è sempre stata una bestia nera su un campo dove parecchie formazioni di peso e di livello quest’anno hanno perso punti. Invece, proprio quando il Milan sembrava essere destinato a farsi inghiottire dai suoi problemi, viste le tantissime assenze sul campo, a cominciare da quella di Ibrahimovic, riecco la squadra di mentalità vincente che sembrava mancare ormai da qualche tempo.

Contro il Verona, infatti, il Milan ha il merito di giocare una partita ordinata, umile, attenta, coraggiosa e determinata. Hellas che combina pochissimo, e solo nella parte finale della gara, Milan che si prende i tre punti (0-2) grazie soprattutto alle prodezze di chi arrivava dalla panchina, i protagonisti non annunciati: Krunic e Dalot. L’infermeria rimane piena, i problemi permangono, ma intanto il Milan conquista una vittoria significativa e di carattere in un campionato che, probabilmente, di carattere ne richiederà ancora parecchio.

La Juventus ridimensiona la Lazio

Anche la Juventus era chiamata a dare una conferma della sua condizione di forma contro la Lazio con due chiari obiettivi: allontanare definitivamente la squadra di Simone Inzaghi dalla zona Champions League, aumentando così lo scalino per l’accesso più importante l’Europa e tenere sotto pressione il Milan per proseguire la propria caccia al secondo posto. Senza dover ricorrere a Cristiano Ronaldo, tenuto prudenzialmente in panchina da Andrea Pirlo anche per preservarlo in vista dell’impegno di Champions League contro il Porto, la Juventus va sotto, soffre poi prende coraggio e vince da autorità (3-1).

Determinanti Rabiot, protagonista di una gara eccellente ma soprattutto di uno dei goal più belli della stagione, e Federico Chiesa che con Alvaro Morata devasta la retroguardia laziale riportando lo spagnolo alla confidenza con il goal. CR7 gioca solo per una mezz’oretta, senza incidere più di tanto, confermando di non essere nel momento migliore della sua stagione in bianconero.

Napoli e Roma

È una giornata nella quale vincono tutte le squadre della parte sinistra della classifica. La Roma si prende tre punti contro il Genoa (1-0), cliente da prendere con le molle vista la splendida serie positiva inanellata dalla squadra di Ballardini. Giallorossi che rischiano il minimo indispensabile.

Il Napoli vince contro il Bologna, 3-1, e metto da parte, almeno per il momento, le tensioni che riguardano Gennaro Gattuso. Il tecnico sembra sopportare con sempre meno pazienza i malumori che lo circondano sulla panchina. Con il cammino europeo ormai compromesso, molto dipenderà dalle prossime partite. In particolare dal big match di San Siro di domenica prossima (ore 20.45) il Napoli, se non vuole perdere l’accesso all’Europa, non può permettersi altri passi falsi e la squadra, per quanto contro il Bologna si sia visto un Napoli più attento rispetto a quello di Reggio Emilia, sembra essere emotivamente molto fragile. Una squadra con i nervi scoperti.

In breve

In coda l’ingresso in panchina di Cosmi porta la prima vittoria dopo molto tempo al Crotone. Un 4-2 che muove la classifica ma non può illudere. Indubbiamente per salvare i calabresi occorre qualcosa di più di un miracolo, un cammino quasi perfetto da qui alla fine della stagione.

Il Torino, sconfitto proprio dal Crotone in Calabria, si vede sprofondare nella zona retrocessione con un altro punto da recuperare sul Cagliari, in serie positiva da tre partite dopo l’arrivo di Semplici, sette punti in due settimane.

In coda domina la legge del pari. Quello tra Fiorentina e Parma (3-3) per quanto bello e spettacolare è un pareggio drammatico soprattutto per i ducali che, a pochi secondi dalla fine, avevano in mano una vittoria che sarebbe stata importantissima soprattutto per la classifica.

La classifica

Squadre Pti Gte V N P GF GS Inter 59 25 18 5 2 62 25 Milan 56 26 17 5 4 50 30 Juventus 52 25 15 7 3 51 21 Roma 50 26 15 5 6 51 38 Atalanta 49 25 14 7 4 60 32 Napoli 47 25 15 2 8 55 29 Lazio 43 25 13 4 8 39 35 Hellas Verona 38 26 10 8 8 34 29 Sassuolo 36 25 9 9 7 40 39 Sampdoria 32 26 9 5 12 36 39 Udinese 32 26 8 8 10 29 34 Bologna 28 26 7 7 12 33 41 Genoa 27 26 6 9 11 27 38 Fiorentina 26 26 6 8 12 29 41 Spezia 26 26 6 8 12 33 47 Benevento 26 26 6 8 12 26 48 Cagliari 22 26 5 7 14 29 43 Torino 20 24 3 11 10 35 45 Parma 16 26 2 10 14 23 52 Crotone 15 26 4 3 19 28 64

Prossimo Turno

Lazio Crotone venerdì 12/3 15.00

Atalanta Spezia venerdì 12/3 20.45

Sassuolo Verona sabato 13/3 15.00

Benevento Fiorentina sabato 13/3 18.00

Genoa Udinese sabato 13/3 20.45

Bologna Sampdoria domenica 14/3 12.30

Parma Roma domenica 14/3 15.00

Torino Inter domenica 14/3 15.00

Cagliari Juventus domenica 14/3 18.00

Milan Napoli domenica 14/3 20.45