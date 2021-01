Negli anticipi del 20esimo turno di Serie A le prime della classe vincono e mantengono immutate le distanze

Serie A, 20esima giornata, tutto immutato – Turno atipico il 20esimo di Serie A che vede tutte le squadre favorite anticipare i loro impegni. E vincono tutte: anche se il Milan è costretto a soffrire.

Milan con Ibra

Il derby di Coppa Italia ha lasciato non pochi strascichi dopo la rissa tra Lukaku e Ibrahimovic che sono stati squalificati, ma solo per un turno e solo in Coppa Italia. Per ora l’incidente è chiuso. Chissà se e quanto ha influito questa vicenda sulla prestazione di Ibrahimovic che contro il Bologna sbaglia un rigore, fallisce un gol praticamente fatto e non gioca certo la sua miglior partita in assoluto.

L’imprecisione di Ibra dal dischetto non è più un’eccezione: si tratta del quarto rigore sbagliato in sette tentativi. Dopo l’errore quasi scompare dal campo. In compenso c’è altro.

Nel Milan che è costretto a soffrire fino all’ultimo momento ci sono un Kessie gigantesco, un Calabria cui manca solo il gol dopo un incessante lavoro ai fianchi del centrocampo avversario e soprattutto Donnarumma: straordinario. Il portiere è il migliore in campo. E mette l’accento su un contratto ancora da rinnovare.

VEDI ANCHE Milan formazione 2020-21

Inter con Lukaku (ed Eriksen)

Il gol segnato in Coppa Italia nel derby contro il Milan è stata davvero la svolta per Eriksen che Conte schiera fin dal primo minuto nella sfida contro il Benevento. Il danese confeziona un calcio di punizione che frutta l’autogol del vantaggio: e anche quando l’Inter stenta a inquadrare la porta e a trovare il gol del raddoppio, Eriksen è sempre presente a sostegno della squadra con diverse giocate davvero importanti.

Preciso, puntuale, sempre efficace: colpisce un incrocio dei pali, offre un paio di assist sontuosi. Forse il migliore acquisto è proprio l’impiego a pieno regime di un giocatore che a questo punto è decisamente fuori dal mercato. E che sicuramente risulterà utile.

VEDI ANCHE Inter formazione 2020-21

Juventus senza CR7

Prosegue il momento di appannamento di Cristiano Ronaldo che non brilla particolarmente. Ma se si studia con attenzione l’archivio di CR7 si vede che gennaio non è mai un mese in cui il fuoriclasse juventino brilla. É una sorta di mese di assestamento che da un punto di vista fisico, atletico e tecnico vede Ronaldo in una sorta di stasi. La Juventus segna lo stesso anche senza di lui. E tutto sommato la storia insegna che la Juventus non deve preoccuparsi più di tanto. Con Champions League e girone di ritorno CR7 tornerà.

Intanto Chiesa si conferma l’acquisto giusto: ma sono soprattutto Cuadrado e Chiellini a impressionare in una difesa che non soffre quasi mai.

VEDI ANCHE Giocatori Juve 2021: ecco chi sono. La formazione della Juventus

La classifica