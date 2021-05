Dove vedere Sassuolo Juventus, Mach di cartello della 36esima giornata del campionato di Serie A in programma alle 20.45 al Mapi Stadium di Reggio Emilia

Sassuolo contro Juventus – A tre giornate dal termine del campionato di Serie A la Juventus si trova nella difficile posizione di dover rincorrere una qualificazione alla Champions League: i bianconeri giocano a Sassuolo e sono quinti.

La terribile sconfitta interna contro il Milan di domenica scorsa, ha reso la vita estremamente complicata alla Juventus che questa sera, alle 20.45, sarà costretta a rimediare nel tentativo di agganciare una posizione utile per l’accesso alla Champions League della prossima stagione. Ormai la Juventus non dipende più soltanto dei propri risultati ma deve anche sperare in qualche capitombolo delle formazioni che la precedono: il Napoli ieri ha già nettamente vinto il proprio anticipo battendo 5-1 l’Udinese.

Le speranze della Juventus, a questo punto, puntano tutte su un pieno di vittorie, con nove punti nelle tre partite in programma tra oggi, sabato prossimo in casa con l’Inter e domenica 23 fuori casa a Bologna. Mella speranza che nel frattempo l’Atalanta e il Milan rallentino e si danneggino tra di loro nello scontro al vertice in programma a Bergamo nell’ultima giornata di campionato.

Impossibile fare i conti, perché il regolamento del campionato di Serie A prevede norme diverse se la parità alla fine del campionato sarà tra due o più squadre. Tutto dipenderà dai risultati delle ultime partite e la Juventus non può fare altro che vincerle tutte .

Sassuolo Juventus in TV e in Streaming

Sassuolo Milan è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di DAZN. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta su DAZN e DAZN+1 in streaming oltre che sul canale 212 di SKY per gli aventi diritto. Telecronaca di Massimo Callegari con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Qualche statistica

Il momento per la Juventus è decisamente difficile ma la squadra bianconera può contare su una statistica favorevole nei suoi confronti diretti con il Sassuolo avendo perso soltanto una partita tra le 15 precedentemente giocate contro i neroverdi in Serie A. Tre i pareggi.

Tuttavia il Sassuolo arriva da una striscia positiva decisamente brillante, sei risultati utili delle quali cinque vittorie e nelle ultime tre partite di serie A contro la Juventus non ha mai perso. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo anche lui particolarmente in difficoltà e decisamente in ombra domenica scorsa contro il Milan. Fu proprio il Sassuolo la prima squadra contro la quale il fuoriclasse portoghese segno la sua prima rete in Italia, Juventus Sassuolo 21, era il 16 settembre 2018.

Il match sarà diretto da Piero Giacomelli, coadiuvato dai guardalinee Giovanni Baccini e Mauro Galetto con Manuel Volpi quarto uomo e Luca Banti al VAR.

Si gioca allo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia mercoledì 12 maggio alle 20.45.