Ronaldo non fa gol da 3 settimane in serie A. Stampa e tifosi della Juventus lo criticano per il lungo digiuno, ma quello di Messi è durato di più. Ecco i numeri di Messi e Ronaldo a confronto.

Cristiano Ronaldo non segna da 3 settimane nel campionato di calcio di Serie A. Si tratta di un periodo di tempo che per un calciatore normale non farebbe notizia, ma siccome parliamo di un fenomeno questo digiuno sorprende.

Molti tifosi della Juve e parte della stampa italiana lo criticano per questo, ma se si ragiona sui dati al netto delle opinioni, si capisce che non si tratta di questa grande notizia. Ad esempio l’altro asso del calcio mondiale, vale a dire Messi di recente è rimasto a secco per più tempo di lui nel campionato spagnolo.

Ronaldo da quando non segna

Cr7 non segna dal 7 aprile 2021 in occasione della vittoria per 2-1 ottenuta dalla Juventus contro il Napoli. Da quel giorno in poi l’attaccante portoghese non ha più realizzato gol in serie A.

Anche se si tratta solo di 4 partite (di cui 3 giocate da Ronaldo) la sua astinenza viene sottolineata con forza dai quotidiani italiani. Ad esempio secondo Lastampa, Cr7 oltre a non segnare, ultimamente spesso è il peggiore in campo. Anche qualche tifoso della Juve, deluso dai recenti risultati dei bianconeri, inizia a dubitare delle sue capacità realizzative.

Ronaldo non fa gol, Messi ha fatto peggio nel 2021

Eppure tutto questo ha dell’incredibile, se si pensa che l’attaccante è attualmente capocannoniere della Serie A. Ma questo non è l’unico motivo per cui le critiche nei suoi confronti appaiono ingenerose.

Per spiegarci meglio vi proponiamo un ragionamento, basato sui numeri, che ancora nessuno ha fatto. Prendiamo in esame le prestazioni di Lionel Messi, l’altro fenomeno del calcio mondiale.

Ebbene, osservano le statistiche della “Pulce” argentina nel campionato spagnolo, si vede che recentemente è rimasto senza far gol per più tempo. Infatti, nella Liga Messi non ha segnato dal 21 marzo (contro il Real Sociedad) allo 22 aprile 2021 (nel 5-2 contro il Getafe).

Quindi Messi è rimasto a digiuno di gol per un mese, facendo peggio di Ronaldo alla Juve al momento. Ma nonostante questo la stampa locale o suoi tifosi, non lo hanno mai criticato per questo. Anzi hanno continuato sempre ad acclamarlo come una sorta di Dio del calcio, nonostante i risultati altalenanti del Barcellona.

Juventus, perché Ronaldo non segna più?

Insomma, bisognerebbe ragionare in modo più concreto prima di attaccare Cristiano Ronaldo. Anche se l’astinenza attuale dal gol del portoghese danneggia la Juventus, i motivi di questa situazione dipendono solo in minima parte da lui e dal suo calo di forma.

Eccone i principali a nostro avviso:

la poca assistenza dei compagni di squadra, spesso Ronaldo dipendenti e con poche idee di gioco.

La società che ha allestito una rosa non all’altezza.

Le colpe di mister Pirlo, che sicuramente paga l’inesperienza in panchina.

Per concludere, secondo il calendario serie a, mancano ancora 5 partite per terminare la stagione calcistica. Il campionato di serie A 2020-21 infatti finisce il prossimo 23 maggio. E prima ci sarà anche la finale di Coppa Italia, con la Juventus impegnata contro l’Atalanta.

Quindi il campione portoghese ha tutte le carte in regola per interrompere questo anomalo digiuno di reti. Sicuramente Ronaldo avrà voglia di tornare al gol per zittire i suoi detrattori e quei tifosi che iniziano a nutrire dei dubbi nei suoi confronti. Nelle prossime partite della Juve sapremo se ci riuscirà.

