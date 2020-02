Cristiano Ronaldo sembra non fermarsi mai, il calciatore della Juventus mostra un video in cui si allena con la figlia in braccio. Ecco un nuovo modo di fare palestra in casa.

Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi anche a casa perché nel suo lavoro non puoi smettere mai. Il calciatore della Juve insegna in un video come fare gli addominali a casa con in braccio tua figlia. Ecco l’ultima news sul fenomeno dei nostri giorni.

Ronaldo figli e allenamenti, il video

Con un lavoro con il suo Cristiano Ronaldo sa benissimo che la forma fisica e gli allenamenti sono importanti, soprattutto in questo momento in cui non è più scontato che la Juventus vinca il campionato. Il calciatore portoghese che come noto ha quattro figli, di cui una avuta dalla sua compagna Georgina, non smette di fare attività fisica neanche a casa e si allena con i bambini intorno. Questo ha mostrato Ronaldo nell’ultimo video che ha condiviso con i suoi follower su Intagram.

Insomma per Ronaldo non ci sono “scuse” come lui stesso ha commentato nel post, gli allenamenti sono una cosa seria..

Ronaldo il record dei followers su Instagram

Cristiano Ronaldo lo scorso mese su Instagram ha battuto tutti i record, nessuno al mondo è più seguito di lui. Attualmente il calciatore è l’instagramer con il maggior numero di follower, 200 milioni di seguaci.

Sono numeri che fanno impallidire anche i più importanti influencer, basti pensare alla Kardashian che comunque ha un seguito di 160 milioni di persone. Mentre in Italia abbiamo il caso Ferragni che non arriva neanche a 20 milioni, e quelli che ha sono anche troppi.

C’è una differenza però fra l’attaccante portoghese e un influencer oggi famoso, Ronaldo ha già fatto la storia nel calcio ed ha 35 anni, un domani prossimo nessuno ricorderà la faccia dei tanti influencer della moda.

Il calciatore per l’occasione ha ringraziato i suoi seguaci con post di un video dove mostra alcuni momenti della sua carriera e della sua famiglia.

Ecco questo è Ronaldo fuori dal campo durante il campionato tra famiglia, allenamenti e sponsor

