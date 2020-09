Roma -Juve – 2ª partita di Serie A 2020/2021. Formazioni giocatori. A che ora trasmettono la partita e dove vedere Roma-Juventus in diretta tv



Roma – Juve Probabili formazioni – Domenica, 27 settembre, ore 20:45, la Juventus sarà di scena all’Olimpico – contro la Roma – per la sua 2ª partita del campionato di Serie A 2020/2021. Il debutto sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo ha schiarito un po’ le idee sulla “sua” Juve, ma resta ancora qualche dubbio su quali siano gli interpreti migliori per la sua formazione titolare.

Dopo il convincente successo per 3-0 contro la Sampdoria, il tecnico dovrebbe confermare il camaleontico 3-4-1-2 che ha ben impressionato all’esordio in campionato. Fra i bianconeri, c’è attesa per vedere come (e se) verrà impiegato Paulo Dybala, assente per infortunio contro gli uomini di Ranieri: dal primo minuto o dalla panchina? In coppia con Kulusevski o al suo posto? Sono sicuramente questi gli interrogativi più spinosi.

Vedi anche Juve news Tutte le ultime notizie sulla Juventus

Fra le fila della Roma, invece, tutti gli occhi sono puntati su Edin Dzeko, per giorni “promesso sposo” della Vecchia Signora e poi rimasto a Trigoria, complici le complicazioni per l’affare Milik fra i giallorossi e il Napoli. Andiamo a vedere, quindi, quali sono le probabili formazioni di Roma-Juve.

Vedi anche: Giocatori Juve 2020 2021

Probabile formazione Roma-Juve

Fra i pali, nessun dubbio: è ancora presto per un po’ di turnover e per Gianluigi Buffon, gioca Wojciech Szczesny. Con de Ligt ancora out dopo l’operazione alla spalla (e rimarrà ai box fino a novembre), Pirlo conferma la linea a tre formata da Danilo, Chiellini e soprattutto Leonardo Bonucci, in gol contro la Samp e tornato in quel ruolo di “regista difensivo” che ha fatto le sue fortune in passato.

Non si discute la titolarità di Juan Cuadrado sulla fascia destra, mentre la sorpresa Gianluca Frabotta – dopo la buona prova di domenica scorsa, è in vantaggio su Mattia De Sciglio per occupare l’out di sinistra.

Dubbi maggiori, invece, su chi giocherà titolare a centrocampo. Una maglia dovrebbe andare a Weston McKennie che – contro la Samp – ha messo in mostra tutte le sue doti: polmoni, muscoli e inserimenti. Al suo fianco, potrebbe trovare spazio Adrien Rabiot, con Bentancur e Arthur Melo ancora una volta in panchina.

In posizione da trequartista, Pirlo sta pensando di continuare a dare fiducia ad Aaron Ramsey che, all’esordio in campionato, è tornato ai livelli fatti vedere con l’Arsenal in Premier League. Occhio, però, all’incognita Kulusevski: se Dybala dovesse giocare dal primo minuto, lo svedese potrebbe essere provato proprio alle spalle delle due punte.

In attacco, infatti, con Cristiano Ronaldo certo del posto e Morata appena arrivato a Torino, è ballottaggio fra la Joya e l’ex Parma per chi affiancherà il portoghese. La scelta che potrebbe far saltare il banco, però, è quella che li vede tutti e tre in campo: un’opzione tanto rischiosa quanto intrigante.

Modulo simile anche per la Roma, reduce dal 3-0 a tavolino contro l’Hellas Verona. Paulo Fonseca ritrova Edin Dzeko, lasciato fuori per le voci di mercato contro i gialloblù, e dà spazio all’ex Juve Leonardo Spinazzola. In porta, si va verso la conferma di Antonio Mirante, mentre la difesa dovrebbe essere guidata dal nuovo acquisto Kumbulla.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo (All. Pirlo).

Probabile formazione Roma (modulo 3-4-2-1):

Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (All. Fonseca)

Vedi anche: Juventus calendario partite 2020 2021

Roma Juventus dove vederla in tv

La partita Roma-Juventus si giocherà domenica 27 settembre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico. La sfida fa parte della 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la parziale apertura del governo della scorsa giornata, il match si giocherà con un pubblico di 1.000 spettatori.

I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Sky e in streaming sulle piattaforme online di Sky: in particolare, Roma-Juve sarà su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Una partita che presenta tante sliding doors di mercato: De Sciglio, Karsdorp e soprattutto Edin Dzeko. Quello che sarebbe potuto essere il suo esordio da bianconero, sarà invece la prima partita della stagione – da capitano per di più – con la maglia della Roma. E, per uno scherzo del destino, l’avversario sarà proprio la Juve. Una storia finita così o Dzeko, con un gol, scriverà un altro beffardo capitolo? Appuntamento a domenica 27 settembre per scoprirlo.

Vedi anche Partite serie A 2020 2021 dove vederle tutte in Tv