Juve – I bianconeri ospitano gli uomini di Ranieri per la 1ª partita di Serie A 2020/2021. Formazioni giocatori e dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta tv

Domenica 20 settembre, ore 20:45, la Juventus ospiterà la Sampdoria per la sua 1ª partita del campionato di Serie A 2020/2021. Molti dubbi ruotano ancora attorno a quali saranno le probabili formazioni delle due squadre. C’è tanta attesa, infatti, per il debutto sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo.

Ormai da un po’ di tempo, nella testa dei tifosi frulla una sola domanda: «Come giocherà la Juve del nuovo allenatore?». Fra speranzosi e pessimisti, qualche indicazione è venuta dall’amichevole col Novara, finita 5-0 la scorsa domenica.

In quell’occasione, complice anche l’indisponibilità di Paulo Dybala, Pirlo ha scelto un dinamico 3-4-1-2, con la coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo in avanti: un modulo capace di garantire ampiezza e occupare gli “half spaces” citati dall’allenatore nella sua recente tesi di laurea a Coverciano. In fase di non possesso, invece, la Juventus si è schierata con la sicura difesa a 4, scalando sull’esterno il centrale di destra.

Un test che ha fatto ben sperare dalle parti di Torino e che sembra aver convinto Pirlo, tentato di riproporre lo stesso schieramento tattico anche contro i blucerchiati dell’esperto Claudio Ranieri. Andiamo a vedere quindi quali sono le probabili formazioni di Juve-Samp.

Probabile formazione Juventus-Sampdoria

Fra i pali, la Juventus riparte dalla solita certezza Wojciech Szczesny. Con de Ligt ancora out dopo l’operazione alla spalla (e rimarrà ai box fino a novembre), la difesa riabbraccia in pianta stabile capitan Giorgio Chiellini che, in mezzo alla cerniera a 3, ritrova Leonardo Bonucci, compagno di (quasi) tutti gli ultimi dieci anni.

Per l’ultimo posto, ballottaggio aperto fra Danilo e Demiral, col brasiliano in vantaggio proprio per la sua duttilità nello scalare a destra in fase difensiva.

A centrocampo, l’eredità di Pjanic viene subito raccolta dal nuovo acquisto Arthur Melo. Al suo fianco, un Adrien Rabiot sempre più in crescita sembra aver convinto Pirlo, mentre l’ultima maglia se la giocheranno Bentancur e Ramsey: col gallese in campo, intriga l’opzione trequartista. Occhio anche all’incognita Weston McKennie che ha impressionato nel test contro il Novara e che potrebbe ritagliarsi minuti importanti.

Pochi dubbi, invece, sulle fasce. Sull’out di destra troverà spazio Juan Cuadrado, mentre a sinistra giocherà Alex Sandro, uno di quei giocatori chiamato alla rivalsa dopo una stagione opaca e che potrebbe essere valorizzato dal cambio modulo.

In attacco, con il probabile forfait di Dybala e con il mercato che non ha ancora portato un numero 9 al posto di Gonzalo Higuain, le scelte sono quasi obbligate.

Cristiano Ronaldo, ovviamente, non si tocca e – a fargli da spalla – c’è il nuovo arrivo Dejan Kulusevski, chiamato subito a mostrare anche in una big tutto il talento fatto vedere nell’anno al Parma.

La scheggia impazzita, poi, è Douglas Costa che, se schierato dal primo minuto, potrebbe portare anche a un cambio modulo col 4-3-3. Più probabile, invece, che giochi nella ripresa, per far rifiatare Kulusevski o per dare maggiore peso alla fase offensiva.

La Sampdoria, invece, opta per il solito 4-4-2 utilizzato anche nell’ultima stagione. Claudio Ranieri si affida a una squadra rodata, che non dovrebbe presentare nessun nuovo acquisto nel probabile 11 titolare. Davanti, complice l’infortunio di Gabbiadini, chance per Federico Bonazzoli, il giovane bomber scuola Inter che ha mostrato tanti buoni numeri nell’ultima parte dello scorso campionato.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-5-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur Melo, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevksi, Ronaldo (All. Pirlo).

Probabile formazione Sampdoria (modulo 4-4-2):

Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella (All. Ranieri).

Juventus Sampdoria dove vederla in tv

La partita Juve-Sampdoria si giocherà domenica 20 settembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La sfida fa parte della 1ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nonostante il club bianconero abbia provato a stilare un protocollo per garantire la sicurezza del pubblico e aprire quindi lo stadio, la gara si giocherà ancora a porte chiuse, come previsto dalle norme anti-Covid.

I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Sky e in streaming sulle piattaforme online di Sky: in particolare, Juve-Samp sarà su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dopo una pausa di quasi due mesi, il campionato di Serie A sta finalmente per tornare. Attorno a questa nuova Juventus c’è un mix di mistero e curiosità: i bianconeri sapranno rispettare le attese? Solo il campo potrà dirlo. Nel frattempo, accontentiamoci di vedere le probabili formazioni. E voi, al posto di Pirlo, schierereste qualcun altro?

