Probabili formazioni Juve-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. Si parte dall’1-2 per i bianconeri della partita d’andata: in palio c’è la finale.

Probabili formazioni – Juventus-Inter, atto II. La resa dei conti nelle semifinali di Coppa Italia 2020/2021 fra la squadra di Andrea Pirlo e i nerazzurri andrà in scena all’Allianz Stadium, martedì 9 febbraio, ore 20:45. I bianconeri sono forti dell’1-2 dell’andata, mentre Antonio Conte recupera Hakimi e soprattutto Lukaku, per una sfida fra bomber con Cristiano Ronaldo.

Sette giorni fa, a San Siro, è stato proprio CR7 a decidere la gara con una doppietta che, in vista del ritorno, permette alla Juve di non avere l’assillo del risultato. L’Inter, invece, dovrà rincorrere e sperare nella rimonta, aggrappandosi proprio alle larghe spalle del gigante belga. Il derby d’Italia, una partita che si introduce da sé: andiamo a vedere, allora, i convocati bianconeri per la prossima partita juve e le probabili formazioni.

Juve-Inter Coppa Italia: i convocati di Pirlo

Buone notizie dall’infermeria per Pirlo. Aaron Ramsey ha superato il problema muscolare che gli aveva fatto saltare la partita d’andata e sarà regolarmente fra i convocati per Juventus-Inter di Coppa Italia.

Niente Inter per Paulo Dybala: lo staff di Pirlo spera di riaverlo (almeno in panchina) nella prossima partita di serie A contro il Napoli . Anche se, vista tormentata stagione di Dybala, è sempre meglio essere cauti.

Juventus-Inter probabili formazioni e modulo

Stesso modulo, il 4-4-2, ma interpreti diversi rispetto all’ultima partita contro la Roma. Per Juventus-Inter, Pirlo sceglie Gianluigi Buffon fra i pali, da inizio anno il numero 1 titolare in Coppa Italia. Porte girevoli anche in difesa, dove i senatori Bonucci e Chiellini verranno rimpiazzati dai giovani rampanti Demiral-de Ligt. Completano la linea a quattro Cuadrado e Danilo.

In mezzo al campo, torna Bentancur dalla squalifica: l’uruguaiano farà coppia con Arthur. Va verso un turno di riposo, invece, McKennie, sembrato a corto di energie contro la Roma. Per sostituirlo è pronto il duo di ali ex Fiorentina, Bernardeschi e Chiesa.

I dubbi maggiori sono davanti. Con Dybala ancora infortunato, rimangono in tre a giocarsi due maglie e, a sorpresa, dovrebbero spuntarla proprio Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Cristiano Ronaldo, infatti, potrebbe essere tenuto a riposo per la trasferta di sabato contro il Napoli e gettato nella mischia solo in caso di bisogno. Un’occasione d’oro, dunque, per la strana coppia composta dall’ex Parma e dallo spagnolo: dimostrare di essere i partner giusti per CR7.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Morata (All. Pirlo).

Ballottaggi: Demiral-Chiellini 60%-40%; Chiesa 70%-30% McKennie; Bernardeschi-Ramsey 60%-40%; Morata-Ronaldo 60%-40%.

Probabile formazione Inter (modulo 3-5-2):

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku (All. Conte).

Juve-Inter: precedenti

La Juve col dubbio Ronaldo, l’Inter che recupera Hakimi e Lukaku, ma perde Vidal e Sanchez. E con un risultato da ribaltare completamente. I precedenti di questa stagione – tutti giocati a San Siro – sono in parità: al netto 2-0 per i nerazzurri in campionato, Pirlo ha risposto con l’1-2 della semifinale d’andata.

Stavolta si passa all’Allianz Stadium di Torino per il match che romperà questo equilibrio. E che dirà chi, fra bianconeri e nerazzurri, passerà il turno. Il giorno della verità è arrivato: Juventus e Inter, atto II della Coppa Italia. In palio c’è la finale.