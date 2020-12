Si gioca l’ultimo turno di Serie A del 2020 prima della pausa natalizia: l’Inter insegue la sesta vittoria consecutiva sul difficile campo dell’Hellas Verona

Calcio, Serie A, 14esimo turno: Hellas Verona-Inter – La pesantissima sconfitta subita in casa dalla Juventus, 0-3, contro la Fiorentina è un elemento di motivazione in più per l’Inter. La squadra di Conte ha la possibilità non soltanto di staccare i bianconeri ma anche di superare il Milan in classifica. Magari di chiudere l’anno solare al comando della Serie A. Si gioca oggi pomeriggio, alle ore 18.30 al Bentegodi di Verona.

Inter, la caccia continua

Con la pesante battuta d’arresto dei bianconeri le squadre di Milano sono sempre più padrone del campionato. L’Inter arriva da sei vittorie consecutive, una striscia positiva di tutto rispetto per una squadra criticatissima fino a poche settimane fa e per la seconda volta in tre giorni ha la concreta possibilità di andare al comando della classifica. Il Milan, chiamato in causa in casa contro la Lazio, è al suo secondo esame di maturità in pochi giorni dopo la bella vittoria ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Per l’Inter, in realtà, gli esami non finiscono mai. Il clima intorno alla squadra nerazzurra di Antonio Conte, nonostante la striscia positiva, è sempre piuttosto pesante. Non si fa che parlare di mercato e la lunga eco dell’eliminazione europeo in Champions League resta come un fastidioso rumore di fondo che il tecnico sta cercando disperatamente di stemperare. Nonostante tutto l’Inter continua la sua caccia al Milan, distante solo un punticino. Se i rossoneri faranno un mezzo passo falso in casa con la Lazio, l’Inter avrebbe la clamorosa opportunità di tornare al vertice della classifica in vista della pausa di Natale e prima della ripresa fissata per il 3 gennaio.

VEDI ANCHE – Inter formazione 2020-21

La formazione dell’Inter

Il Verona è tutt’altro avversario comodo. La squadra di Juric, è nona in classifica. Fino a oggi ha sempre fatto punti contro le grandi creando tanti problemi alla Juve ma anche al Milan e al Napoli. Hellas Verona che sarà costretto a fare a meno dello squalificato Barak con cinque indisponibili per infortunio: Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira. Formazione praticamente già fatta con la difesa tre costruita intorno al solido Gunter, Colley unica punta e centrocampo molto tecnico che ruota sui tempi del portoghese Veloso con Lazovic e Zaccagni a supporto dell’attacco.

Problemi di abbondanza per Conte che deve rinunciare certamente solo a Alexis Sanchez e Pinamonti, che quasi certamente sarà ceduto. Eriksen ancora una volta in panchina con Vidal e Young in campo dal primo minuto e Lukaku e Lautaro Martinez schierati fin dall’inizio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Colley. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

VEDI ANCHE – Calendario Serie A 2021

Inter-Spezia, dove vedere la partita in TV

L’Inter è tradizionalmente un banco di prova molto ostico per il Verona: nelle ultime 58 partite ci sono state solo quattro vittorie per i gialloblu che nelle ultime diciotto partite hanno perso ben 14 volte. É dal 1992 che l’Hellas non fa bottino pieno contro i nerazzurri. La partita rappresenta un bel test anche per Conte che vincendo la sua settima partita consecutiva eguaglierebbe lo strepitoso avvio in campionato di Luciano Spalletti nel 2018.

Arbitra l’incontro Paolo Giacomelli, coadiuvato dai guardalinee Stefano Liberti e Mauro Galetto con Antonio Di Martino. Delegato al VAR Gianpaolo Calvarese.

Il match sarà in diretta oggi alle ore 18.30 su SKY – streaming su SKY Go e Now TV – con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo interventi e interviste di Alessandro Alciato e Matteo Barzaghi.