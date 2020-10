Probabili formazioni Spezia-Juventus – 6° giornata del campionato italiano di serie A. Torna Cristiano Ronaldo. La formazione bianconera, orario e dove vedere in tv la prossima partita della Juve

Spezia-Juve probabile formazione – Torna la serie A e la Juventus sarà ospite dello Spezia per la 6° giornata di campionato. Dopo la sconfitta di Champions League contro il Barcellona, la prima di Andrea Pirlo da allenatore, i bianconeri cercano tre punti, ma soprattutto una vittoria convincente per allontanare detrattori e critiche.

L’avvicinamento alla partita inizia sotto i migliori auspici perché la notizia di cui tutti erano in trepidante attesa è finalmente arrivata. Cristiano Ronaldo è negativo al tampone per il covid-19 e potrà prendere parte alla trasferta allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, l’impianto in cui lo Spezia sta giocando le sua gare casalinghe di serie A (visto che al Piccolo sono in corso lavori di ammodernamento).

Il portoghese, dunque, torna in campo dopo oltre un mese dall’ultima gara, il 2-2 contro la Roma in cui aveva segnato una doppietta da applausi. La sua assenza è concisa, non a caso, con il momento più difficile per Pirlo: senza CR7, lo score dei bianconeri è stato di una vittoria soltanto, in Champions League contro la Dinamo Kiev, due deludenti pareggi contro Crotone e Hellas Verona e la sconfitta di mercoledì.

La Juventus andrà alla ricerca di quella vittoria in serie A che manca sul campo dalla prima giornata di campionato, il 3-0 contro la Sampdoria del 20 settembre. Proveranno a impedirglielo gli uomini di mister Vincenzo Italiano, neopromossi ma in fiducia dopo aver preso le misure alla massima serie. Andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni di Spezia-Juventus.

Probabile formazione Spezia-Juve



La Juventus dovrebbe continuare con l’ibrido modulo visto nelle ultime uscite, una sorta di 3-4-1-2 in fase offensiva e 4-4-2 in quella difensiva. In ogni caso, nessun dubbio fra i pali dove i guantoni saranno Wojciech Szczesny.

Davanti a lui, Pirlo sta valutando di proporre l’inedito duo Demiral-Danilo, con il brasiliano che si è ben disimpegnato in questo ruolo negli ultimi minuti della sfida contro l’Hellas e – a sorpresa – è uno dei giocatori più convincenti di questo inizio di stagione. È recuperato capitan Giorgio Chiellini, perlomeno per la panchina, mentre Bonucci dovrebbe essere tenuto a riposo precauzionale. De Ligt si è allenato parzialmente col gruppo, ma non è ancora pronto a scendere in campo.

Le fasce, invece, saranno presidiate dal solito Juan Cuadrado e da Gianluca Frabotta, che potrebbe tornare titolare dopo qualche match passato in panchina. Se Chiellini dovesse trovare spazio dal primo minuto, attenzione anche all’ipotesi Danilo che, con la sua duttilità, potrebbe occupare entrambi gli out.

Tanti dubbi anche a centrocampo. Rodrigo Bentancur potrebbe pagare la deludente prestazione contro il Barca e scivolare fuori dall’11 titolare in favore di un ristabilito Weston McKennie. Per l’altra maglia, Arthur Melo è in vantaggio su Adrien Rabiot.

Sugli esterni, dovrebbe essere certo di un posto a destra Dejan Kulusevski che – blaugrana a parte – sembra uno degli uomini più in forma. Sull’out di sinistra, invece, è ballottaggio aperto fra Federico Chiesa, tornato a disposizione in campionato dopo aver scontato l’espulsione di Crotone, e Aaron Ramsey, finito in panchina contro il Barcellona per qualche problemino fisico.

Davanti, ovviamente, non si discute la titolarità di Cristiano Ronaldo che, nonostante il periodo di quarantena forzata, guiderà l’attacco bianconero. Il tandem offensivo dovrebbe essere completato da Alvaro Morata più che da Paulo Dybala (sembrato fisiologicamente fuori forma dopo la lunga assenza dai campi). Lo spagnolo sta vivendo davvero un magic moment, parzialmente offuscato solo dagli offside millimetrici rilevati dal Var: contro lo Spezia proverà – fuorigioco permettendo – a segnare di nuovo.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta; Kulusevski, McKennie, Arthur Melo, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata. (All. Pirlo).

Ballottaggi: Frabotta 60%-Chiellini 40%, McKennie 55%-45% Bentancur, Arthur Melo 55%-45% Rabiot, Morata 70%-30% Dybala.

Probabile formazione Spezia (modulo 4-3-3):

Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi (All. Italiano).

Spezia-Juve dove vederla in tv e orario

La partita Spezia-Juventus si giocherà domenica 1 novembre, alle ore 15,00, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, casa momentanea dei liguri. La sfida fa parte della 6ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il match dovrebbe giocarsi ancora con un pubblico di 1.000 spettatori.

I tifosi potranno comunque seguire Spezia-Juventus in diretta tv su Sky. In particolare, la sfida andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma SkyGo e su Now Tv.

Dopo tre pareggi di fila in serie A, tolto il 3-0 a tavolino maturato contro il Napoli, la Juventus sa di non potersi permettere più un passo falso se vuole accorciare in classifica sul Milan capolista, lontano quattro punti. Contro il neopromossa Spezia, dunque, sarà fondamentale ritrovare la vittoria, ma soprattutto quell’entusiasmo perso dopo le ultime preoccupanti gare e che doveva essere il mantra della nuova avventura di Pirlo.

Il ritorno di Cristiano Ronaldo basterà per trasformare le prestazioni sì sfortunate, ma anche spesso deludenti della squadra bianconera? Appuntamento a Spezia-Juventus di domenica 1 novembre per scoprirlo.

