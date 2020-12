Formazione, orario partita Sassuolo Milan e dove vederla in streaming e Tv

Serie A, 13esimo turno: Sassuolo-Milan – La partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15, diventa davvero molto importante per il Milan che sta affrontando il suo primo momento di grande difficoltà della stagione. La squadra sembrava avere assorbito bene l’infortunio di Ibrahimovic, subito seguito da quello di Kjaer. Ma i due pareggi consecutivi negli ultimi due turni di campionato hanno ridotto in una sola settimana il vantaggio dei rossoneri a un punticino sull’Inter.

Milan, Ibra ancora KO

Di fronte alle tante aspettative per il ritorno di Ibrahimovic i rossoneri hanno registrato ieri un’altra grande delusione. Il fuoriclasse svedese, infatti, è stato messo di nuovo KO da un nuovo problema muscolare. Forse era troppa la voglia da parte di Ibra di tornare in campo a tempo di record e la foga gli ha giocato un brutto scherzo. Fatto sta che il giocatore è stato messo definitivamente fuori causa e rientrerà soltanto con l’anno nuovo. Il Milan sarà costretto a tornare sul mercato, senza alcun dubbio. E che nel frattempo si affida a Rebic e Hauge.

La formazione del Milan

I precedenti tra Milan e Sassuolo si concentrano tutti negli ultimi anni: quindici le sfide in archivio tra Serie A e Coppa Italia: il Milan ha vinto 9 volte, contro 4 vittorie del Sassuolo e 2 pareggi. In assenza di Ibrahimovic, il bomber dell’incontro è Mimmo Berardi, che ha rifilato 8 reti ai rossoneri. Anche se il Sassuolo non vince contro il Milan dal 6 marzo 2016. Lo scorso anno a Reggio Emilia vinse il Milan, 2-1: proprio con una doppietta del grande assente, Ibrahimovic.

Tanti gli indisponibili da una parte e dall’altra: anche il Sassuolo, che nelle ultime settimane ha avuto molte defezioni importanti, sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi elementi più importanti, Locatelli che è stato squalificato.

Il Milan riproporrà in gran parte la squadra che ha pareggiato mercoledì a Marassi con il Genoa (2-2)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli.

Sassuolo-Milan dove vedere la partita in TV

Il Sassuolo è comunque in serie positiva da tre turni, dopo la sconfitta subita in casa dall’Inter (0-3). I neroverdi hanno 23 punti.

Arbitra l’incontro Maurizio Mariani, coadiuvato dai guardalinee Daniele Bindoni e Davide Imperiale con Rosario Abisso quarto uomo. Delegato al VAR Daniele Doveri.

Il match sarà in diretta domenica alle ore 15.00 su SKY – streaming su SKY Go e Now TV – con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.