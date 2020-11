Le probabili formazioni della sfida al vertice della nona giornata di Serie A di calcio tra Sassuolo e Inter

Partita Sassuolo – Inter Un momentaccio. L’Inter è quasi fuori dalla Champions League, due volte sconfitta sia in trasferta che in casa dal Real Madrid in campo europeo. E la vittoria in rimonta contro il Torino dell’ultimo turno di Serie A non ha certo spazzato via lo scetticismo dalla panchina di Antonio Conte.

Inter: squadra in difficoltà

Il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato in questo avvio di Serie A, arriva nel momento peggiore per l’Inter che deve assolutamente trovare non soltanto risultati ma anche gioco. Le voci che parlano di un avvicendamento tecnico, con Massimiliano Allegri al posto di Antonio Conte, si stanno rincorrendo ormai da qualche giorno. E la brutta sconfitta di Champions League, in casa con il Real Madrid, non ha certo migliorato le cose.

Inter in campo alle ore 15.00, sempre a porte chiuse al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro gli emiliani del Sassuolo, in serie positiva da otto turni e reduce da una brillantissima vittoria in casa dell’Hellas Verona.

Inter, la formazione

Conte fino a questo momento non ha mai voluto cambiare idea circa modulo e protagonisti: ma le ultime deludenti prestazioni potrebbero averlo indotto a fare qualche variazione proprio nel match contro il Sassuolo. Si parla di una possibile difesa a quattro ma la logica porta a pensare che Conte non cambierà nemmeno questa volta dando fiducia ai suoi uomini e alla solita difesa a tre. Un turno di riposo per Bastoni: giocherà Skriniar.





In attacco potrebbe essere necessario dare un po’ di riposo a Lukaku apparso stanco contro il Real. Nel caso il gigante andrà in panchina lasciando spazio ad Alexis Sanchex che domenica scorsa si è sbloccato trovando il gol. Vidal, che si è ingenuamente fatto espellere in Champions League contro il Real, sarà riconfermato. Brozovic in panchina, così come Eriksen ormai sempre più prossimo alla partenza.

INTER (3-4-1-2) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Sanchez (Lukaku), Lautaro. Allenatore Conte.

Sassuolo-Inter, qualche statistica

Il Sassuolo è ormai una realtà consolidata della Serie A: ed è un’autentica bestia nera per l’Inter che nelle ultime cinque stagioni ha accusato sette sconfitte contro gli emiliani (tante quante contro la Juventus). Se è vero che l’Inter in trasferta ha un ruolino di marcia più che autorevole, i nerazzurri si affidano a Lukaku senza il quale qualsiasi partita diventa un problema.

La sfida tra il bomber belga e Berardi è entusiasmante. Il bomber del Sassuolo vanta 10 gol e altrettanti assist in queste prima otto giornate: un ruolino di marcia degno di Messi.

