Probabili formazioni della sfida Sampdoria-Milan, posticipo della decima giormata del campionato di Serie A. Ibrahimovic ancora assente

Sampdoria-Milan, le probabili formazioni – Per il Milan la partita in programma al Luigi Ferraris di Genova è una occasione importante; le vittorie dell’Inter (3-1 sul Bologna) e quella della Juventus (2-1 in rimonta nel derby contro il Torino, obbligano i rossoneri a spingere al massimo anche contro la Sampdoria per tornare da Marassi con i tre punti. Anche se le difficoltà sono molte, a cominciare dall’assenza di Ibrahimovic.

In realtà la partita di Europa League ha lasciato anche altri strascichi con l’infortunio di Kjaer, fino a oggi elemento insostituibile della difesa rossonera. Quasi scontata la scelta di Gabbia al posto del titolare: per Kjaer l’infortunio è serio ma non gravissimo. Si parla di un paio di settimane per una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia destra. Rebic non ha convinto al posto di Ibra: ma al centro dell’attacco il posto è suo. Dopo la splendida prestazione con il Celtic fiducia ad Hauge. Pioli dovrebbe rimettere in campo Saelemaekers che con il Napoli non aveva completamente convinto.





MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

La Sampdoria di Ranieri

La Sampdoria è undicesima, tre vittorie e due pareggi. La squadra di Ranieri è reduce da un pareggio con il Torino 2-2: l’ultima vittoria dei blucerchiati risale al 24 ottobre, successo esterno per 3-1 sul campo dell’Atalanta.

Samp con qualche dubbio: Colley è recuperato ma difficilmente partirà dall’inizio. A centrocampo ballottaggio tra Ekdal e Adrien Silva. Scontata la conferma di Quagliarella, in gol anche contro il Torino: al suo fianco Ramirez, con Verre in panchina. Il Milan è una bestia nera per i blucerchiati che hanno perso 64 partite contro i rossoneri, solo con l’Inter è andata peggio.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

Sampdoria-Milan, dove vedere la partita in streaming e in tv

La partita è in programma al Luigi Ferraris di Marassi alle ore 20.45. A Genova si prevede mal tempo anche se il peggioramento è previsto da lunedì in poi. Cielo molto coperto con precipitazioni intermittenti per tutta la giornata. Arbitra l’incontro Gianpaolo Calvarese coadiuvato dai guardalinee Mauro Vivenzi e Stefano Liberti. Quarto uomo Gianluca Aureliano.

La partita sarà irradiata da SKY (Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) con diretta streaming in esclusiva su Now TV e Sky Go. Telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Massimo Ambrosini con interventi da bordo campo di Peppe Di Stefano e Massimiliano Alciato.