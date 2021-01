Samp-Juve probabile formazione: partita della 20a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Il modulo e i convocati di Pirlo per la sfida del Ferraris

Probabili formazioni Sampdoria-Juve – Il girone di ritorno della Juventus inizia dal Luigi Ferraris di Genova. La Sampdoria, infatti, sarà l’avversario dei bianconeri nella 20a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Calcio d’inizio sabato 30 gennaio, alle ore 18:00.

L’andata segnò il convincente debutto sulla panchina di Andrea Pirlo, con un secco 3-0 all’Allianz Stadium. Da quella gara, però, la banda di Claudio Ranieri è cresciuta molto e, con 26 punti, è diventata una delle “provinciali” più concrete del nostro calcio. Soprattutto in casa, dove – in questa stagione – ha battuto anche l’Inter. Andiamo a vedere, allora, la lista dei convocati bianconera e le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus.

Sampdoria-Juve: i convocati di Pirlo

Tutti recuperati – o quasi – per Sampdoria-Juventus. Dalla lista dei convocati di Pirlo, infatti, mancano solo l’infortunato Paulo Dybala e lo squalificato Dejan Kulusevski. Si rivede Alex Sandro che così come Cuadrado e de Ligt si è negativizzato al covid-19. Vengono aggregati alla prima squadra anche i baby dell’Under 23 Fagioli e Dragusin.

in conferenza stampa, Pirlo ha detto che le condizioni della Joya vengono monitorate giorno dopo giorno, ma di come l’argentino soffra ancora di un fastidio al ginocchio. Il numero 10, infatti, sta recuperando da una lesione del legamento collaterale, rimediata in occasione di Juventus-Sassuolo di venti giorni fa. Dybala potrebbe farcela già per la prossima sfida di campionato, contro la Roma, ma è più probabile che lo vedremo in campo soltanto per la gara di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, il prossimo 9 febbraio.

Samp-Juventus probabili formazioni e modulo

Pirlo sceglie ancora il modulo 4-4-2 in vista di Sampdoria-Juve. Le probabili formazioni vedono il ritorno di Wojciech Szczesny fra i pali, dopo il turno di riposo in Coppa Italia. La coppia centrale, invece, sarà composta dai veterani Bonucci e Chiellini, con de Ligt che verrà preservato per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. A destra tocca ancora a Juan Cuadrado, mentre a sinistra spazio allo stakanovista Danilo.

In mediana, Pirlo sembra ormai aver scelto definitivamente il duo Arthur Melo-Rodrigo Bentancur, con Rabiot destinato alla panchina. Sulle fasce, insieme a Federico Chiesa, è pronta la soluzione tattica Weston McKennie, diventato sempre più centrale nel progetto bianconero.

Pochi dubbi in attacco dove, con la squalifica di Kulusevski e Dybala ancora infortunato, Alvaro Morata tornerà ad accompagnare Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo è partito dalla panchina sia in Supercoppa che nell’ultima gara di campionato, contro il Bologna: la partita del Ferraris, dunque, rappresenta l’occasione perfetta per rilanciarsi nelle gerarchie e confermarsi come il partner ideale di CR7.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Chiellini-de Ligt 70%-30%; Bentancur-Rabiot 60%-40%

Probabile formazione Sampdoria (modulo 4-4-2):

Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Jankto; Keità, Quagliarella (All. Ranieri)

Sampdoria-Juve: le ultime

La Juve di Pirlo per continuare a credere nel sogno scudetto, la Samp dei tanti ex (Audero, Candreva, Ekdal e soprattutto Quagliarella) per fermare la corsa di Cristiano Ronaldo e compagni. Il sabato del Ferraris metterà in scena una partita da non sbagliare per i bianconeri, proprio prima del prossimo tour de force di big match contro Roma, Inter (in Coppa Italia), Napoli e il ritorno contro i nerazzurri. Appuntamento a sabato 30 novembre, ore 18:00, per Samp-Juve.

