La sconfitta contro la Sampdoria costringe l’Inter a fare risultato pieno nella 17esima giornata di Serie A che vede i nerazzurri ospiti della Roma all’Olimpico (ore 12.30)

Serie A, 17esima giornata Roma-Torino – L’Inter è alle prese con un momento molto delicato e particolare. La sconfitta di Genova contro la Sampdoria ha visto la squadra nerazzurra interrompere la sua striscia di otto vittorie consecutive. E dopo la vittoria del Milan nell’anticipo di ieri sera contro il Torino l’Inter ha di nuovo quattro punti da recuperare.

Inter con Lukaku

L’assenza di Lukaku a Genova si è fatta sentire. Ma il gigante belga sarà di nuovo in campo. Le voci che riguardano la possibile cessione del club da parte del gruppo Suning si inseguono ormai da alcuni giorni e la situazione si sta facendo abbastanza complicata anche da un punto di vista emotivo per la squadra. Conte ha dovuto respingere le domande dei giornalisti sull’argomento proprietà: “Non sono domande che dovete fare a me” ha detto il tecnico. Che continua a difendere la squadra evitando facendo un po’ da parafulmine e un po’ da paracadute. Contro la Roma si dovrebbe vedere Vidal dal primo minuto e, a fianco a Lukaku, Lautaro Martinez.

Le formazioni

La Roma è reduce dalla netta vittoria sul campo del Crotone ma ha bisogno di un salto di qualità per confermare di essere la terza forza del campionato. Fonseca dovrebbe proporre Veretout a centrocampo, in vantaggio nel ballottaggio con Cristante che dovrebbe partire dalla panchina. Davanti dal primo minuto ci sarà Lorenzo Pellegrini (entrato nel secondo tempo a Crotone) con Mkhitaryan, che sta vivendo un ottimo momento di forma, alle spalle di Dzeko.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

Statistiche e programma TV

Roma-Inter è la sfida più prolifica in termini di gol della Serie A: ben 503, ma da cinque anni a questa parte all’Olimpico finisce sempre in parità con l’Inter che ha conquistato solo una delle undici trasferte in casa dei giallorossi.

Il match sarà diretto da Marco Di Bello coadiuvato dai guardalinee Fabiano Preti e Daniele Bindoni con Daniele Orsato quarto uomo e Paolo Mazzoleni addetto al VAR.

Si gioca alle 12.30 con diretta su DAZN: telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Donari.

