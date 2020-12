Il Milan torna in campo in Europa nella giornata del lutto per la scomparsa di Paolo Rossi: ecco la formazione dei rossoneri, dove vedere la partita e a che ora gioca il Milan

Milan in campo in Europa League – Il Milan, già qualificato per gli ottavi di finale di Europa League cerca di conquistare la prima posizione nel suo girone. Ma non tutto dipende dai rossoneri. Che dovranno vincere a Praga contro lo Sparta e sperare contemporaneamente in un mezzo passo falso del Lille, ospite del Celtic a Glasgow. In caso di vittoria dei rossoneri e di pareggio o sconfitta dei franesi, il Milan passerebbe al primo posto.

Milan, la formazione

Facile immaginare che Pioli, ancora privo di Ibrahimovic che è sempre più vicino al rientro, punti a un minimo di turnover dando fiato a giocatori che fino a oggi hanno giocato con grande frequenza. Rebic, fino a oggi unico sostituto di Ibra, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Colombo o al giovanissimo Daniel Maldini. In difesa spazio a Dalot e Gabbia. A centrocampo Krunic e Tonali dal primo minuti. In attacco ancora fiducia ad Hauge che sta dimostrando grandissima continuità

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Lo Sparta Praga

Lo Sparta Praga è ormai fuori dai giochi e punta solo a un risultato di prestigio. Per la squadra della capitale è la settima presenza in Europa League, la prima con il nuovo tecnico Kotal: trentotto stagioni consecutive in almeno una coppa europea non sono bastate allo Sparta che si dimostra una squadra comunque solida e di buon livello sul proprio campo, con dodici vittorie e sei pareggi nelle ultime venti partie. Due sole le sconfitte con una lunga serie di risulttai positivi, ben 15, che si è conclusa proprio all’inizio di questa Europa League con la sconfitta per 1-4 subita dal Lille al Letnà.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

Dove vederla

Come tutte le partite di coppe europee anche Sparta Praga-Milan sarà in diretta sulla piattaforma SKY: diretta dalle ore 20.55 su Sky Sport Uno e su Sky Calcio 251 con streaming su Now TV e Sky Go. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Daniele Adani.

Il Milan ha chiesto il rispetto di un minuto di silenzio per ricordare Paolo Rossi, deceduto nella notte a 64 anni. La squadra rossonera giocherà con il lutto al braccio.