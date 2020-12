Il Milan reduce dalla qualificazione in Europa League come testa di serie torna con la testa alla Serie A: Ibrahimovic ancora in dubbio, il suo infortunio richiede cautela

Milan-Parma, 11esima giornata di Serie A – Il Milan punta a battere tutti i record del campionato di Serie A, persino quelli che risalgono agli anni d’oro della squadra rossonera di numerose generazioni fa. Ma quest’anno, per il Milan, tutto sembra possibile. L’assenza di Ibrahimovic, che lentamente sta recuperando dal suo problema muscolare rimediato a Napoli alcune settimane fa, non ha minimamente rallentato la formazione di Stefano Pioli che è lanciatissima e difende il suo vantaggio in classifica di quattro punti sul Sassuolo e di cinque su Inter e Juventus.

Milan inarrestabile

Il Milan è in serie positiva dall’inizio della stagione. In casa, in campionato, è praticamente imbattibile: dopo nove vittorie e un pareggio, un risultato che possiamo ritrovare nell’archivio di serie A soltanto se scendiamo fino alla stagione del 1954/55, il Milan punta ad allungare ulteriormente ad altri primati. Continuare a segnare due goal a partita, cosa che gli riesce dall’inizio della stagione; segnarne comunque almeno uno, risultato che c’entra regolarmente da 30 partite di fila. Il tutto anche senza Ibrahimovic.

VEDI ANCHE – Milan serie A, quando giocano i rossoneri. Partite. Date

La formazione del Milan

Le assenze rimangono pesanti. Oltre a quella del fuoriclasse svedese confermata anche la mancanza di Kjaer in difesa. Dopo la parentesi europea di Europa League che ha portato il Milan, comunque, al vertice del proprio girone qualificandosi per gli ottavi di finale della competizione come testa di serie, Pioli dovrà mischiare un po’ le carte. Se Ibrahimovic rientrerà, cosa difficile visto che ancora fino a ieri si era allenato lontano dal gruppo, sarà soltanto in panchina. Rebic in campo dal primo minuto. Centrocampo fatto con Kessié e Tonali così come piuttosto scontata è la linea dei tre centrocampisti offensivi che agirà alle spalle dell’unica punta con Saelemaekers e Calhanoglu e Brahim Diaz in ballottaggio con Leao.

Il Parma, dal canto suo, sarà costretto a rinunciare per infortunio a Kucka e Laurini. Per il Milan occhio di riguardo nei confronti di Gervinho, che sta vivendo un ottimo momento di forma in una squadra pure un po’ altalenante.

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

VEDI ANCHE – Milan formazione 2020-21. Giocatori, valore e proprietà AC Milan

Milan-Parma dove vederla in tv

La partita è in programma alle ore 20.45 a San Siro, stadio ovviamente ancora a porte chiuse. Arbitra Francesco Forneau coadiuvato da Stefano Del Giovane, Filippo Valeriani e dal quarto uomo Alessandro Prontera. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Sky, diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca di Riccardo Gentile con commento tecnico di Massimo Ambrosini con interventi da bordocampo di Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.