Il Milan imbattuto in campionato e al vertice della classifica di Serie A, difende la sua leadership in un match molto impegnativo contro la Lazio. Ecco a che ora gioca e dove vedere la partita stasera in tv

Calcio Serie A, 14esimo turno: Milan-Lazio – Scampato il pericolo rappresentato dal Sassuolo, battuto (1-2) a Reggio Emilia, e assodato il fatto che la squadra rossonera può anche fare a meno di Ibrahimovic, visto il gran numero di calciatori con cui riesce ad andare in goal, non meno di due ad ogni partita ufficiale di serie A, i rossoneri si apprestano a giocare l’ultima gara dell’anno solare. Si gioca questa sera a San Siro alle ore 20.45.

Milan, Capodanno da leader

Tuttavia per Stefano Pioli i problemi rimangono: niente Ibrahimovic, per lo meno fino a metà gennaio, ancora indisponibile l’ideale sostituto dello svedese, Rebic, anche lui bloccato da problemi muscolari. Difesa da allestire senza Kjaer e Gabbia, Kessie squalificato è una bella mancanza a centrocampo. La squadra è praticamente una scelta obbligata per il tecnico che tuttavia può contare su una squadra che vive un momento magico e che si sta dimostrando superiore a qualsiasi difficoltà. Un Milan nel quale ‘adattamento’ e ‘duttilità’ sembrano essere le parole chiave.

VEDI ANCHE – Milan formazione 2020-21

Milan-Lazio, le formazioni

Il Milan dunque non ha molte possibilità di scelta: ma uno dei punti di forza della squadra di Pioli, nelle difficoltà, è stata proprio la risposta entusiastica da parte della panchina e dei sostituti. Nel Milan c’è spazio per tutti e nessun’altra squadra ha portato così tanti giocatori in gol, anche dalla difesa. Fiducia a Kalulu, uno dei migliori a Reggio Emilia, con Rafael Leao di nuovo in campo dal primo minuto a sfruttare l’appoggio di Brahim Diaz e Hauge.

Anche la Lazio, reduce dalla bella e importante vittoria contro il Napoli (2-0) ha i suoi problemi considerando le assenze di Parolo, Lucas Leiva e Fares che tolgono molto al centrocampo. Anche per Simone Inzaghi scelte obbligate.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

VEDI ANCHE – Milan serie A, quando giocano i rossoneri

Milan-Lazio, dove vederla in TV

Il Milan contro la Lazio ha un ruolino di marcia decisamente negativo. Solo contro la Juventus la squadra biancoceleste ha perso di più: 66 le sconfitte in archivio contro i rossoneri che sono anche la squadra con cui la Lazio ha pareggiato più volte, ben 59. Una partita che tuttavia difficilmente finirà 0-0: il Milan segna due gol a partita fin dall’inizio della stagione e ha trovato la rete nelle ultime sedici partite di campionato contro la Lazio. L’ultima sfida a San Siro, tuttavia, coincide anche con l’ultima vittoria a Milano della Lazio, era il 3 novembre 2019: 1-2 con gol di Immobile e Correa e provvisorio pareggio rossonero con un autorete di Bastos.

Arbitra l’incontro Marco Di Bello, coadiuvato dai guardalinee Giorgio Peretti e Valentino Fiorito con Juan Luca Sacchi. Delegato al VAR Massimiliano Irrati.