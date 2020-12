Probabile Formazione Milan – Celtic partita Europa League. Il Milan senza Ibra a San Siro contro gli scozzesi del Glasgow deve vincere.

Probabile formazione Milan -Celtic Europa League quinta giornata – Un Milan primo in classifica in Serie A ancora alla ricerca delle vittorie definitive per l’accesso alla seconda fase di Europa League ma che deve rinunciare ancora una volta al suo fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic; un Celtic Glasgow che sta affrontando un momento di grande difficoltà in campionato, una sola vittoria nell’ultimo mese. Sono questi gli ingredienti del quinto turno di Europa League, l’ultimo che il Milan giocherà in casa nella fase a gironi.

Milan, la probabile formazione

La vittoria è d’obbligo per il Milan che, vincendo contro il Celtic, avrebbe la certezza di un passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League con la necessità di giocarsi poi il primo posto nell’ultimo turno, in programma giovedì prossimo.

Zlatan Ibrahimovic è ancora assente, a causa dell’infortunio alla coscia rimediato in campionato contro il Napoli. Ma i progressi del fuoriclasse svedese sono evidenti e il suo rientro potrebbe essere addirittura in anticipo rispetto alle previsioni. Ritorna invece in panchina Stefano Pioli reduce da due settimane in isolamento con il coronavirus. Il tecnico è tornato ieri a Milanello festeggiatissimo dai giocatori.





L’unica scelta possibile per sostituire Zlatan sarà ancora una volta Ante Rebic: per il resto la squadra è praticamente fatta con un paio di dubbi. Scontata la conferma di Theo Hernandez, di Kessie e Tonali a centrocampo. A sostegno di Rebic dovrebbe esserci Hauge che chiede spazio dopo le ultime buone prestazioni.

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Hauge; Rebic. Allenatore Pioli.

Formazione del Celtic

Il Celtic, battuto anche all’andata dal Milan in Scozia per 1-3, è ormai definitivamente fuori dai giochi. La squadra scozzese sta vivendo un momento piuttosto opaco: una sola vittoria nell’ultimo mese dopo la brutta sconfitta interna in campionato contro i Rangers.

Gli Hoops sono reduci da un pareggio esterno (2-2) sul campo degli Hibernians in campionato. Da tenere d’occhio la coppia offensiva composta da Ntcham, ex Genoa, ed Edouard, pezzo pregiato del mercato, in gol anche nell’ultimo turno che ha visto il Celtic strapazzato 4-1 a Praga dallo Sparta, prossimo avversario del Milan. Arbitra il match lo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoechea.

CELTIC (4-2-3-1) – Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. Allenatore Lennon.

