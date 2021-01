Juve-Udinese probabili formazioni, 15a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Modulo e convocati di Pirlo per la partita



Juventus-Udinese probabile formazione – Appena il tempo di salutare il 2021 che il campionato di serie A torna subito in scena con un posticipo tutto bianconero: Juventus-Udinese. La squadra di Andrea Pirlo ospiterà i friulani per la prima gara di un tour de force che darà i primi seri giudizi sulla corsa scudetto: Udinese, Milan, Sassuolo e Inter in sole due settimane.

La Juve spera di salutare l’anno nuovo in maniera migliore rispetto a quello appena concluso. I bianconeri, infatti, sono reduci dalla giornata dei “meno 6 punti” – i 3 del ricorso accettato del Napoli e i 3 lasciati sul campo nella pesante sconfitta interna contro la Fiorentina.

Per non perdere ulteriore terreno e, magari, sperare di accorciare, la Juventus deve solo vincere: un risultato che, in casa, non le riesce dal derby di Torino del 5 dicembre. L’Allianz Stadium è pronto, l’appuntamento è già fissato sul calendario per domenica 3 gennaio, ore 20:45. Mancano solo le squadre: andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni di Juventus-Udinese.

Juventus-Udinese: i convocati di Pirlo

Il 2021 inizia con l’intera squadra (o quasi) a disposizione. Per Juve-Udinese, infatti, Pirlo lascia a casa solo gli squalificati Juan Cuadrado, che arriva dal cartellino rosso contro la Fiorentina, e Adrien Rabiot, coinvolto in un groviglio di regole e cavilli dopo il ricorso accettato del Napoli, partita in cui aveva “scontato” – ovviamente non sul campo – il turno rimediato contro la Roma. Convocato tutto il resto della rosa.





Le notizie migliori arrivano dai tanti recuperi, nomi che da tempo affollavano la lista degli indisponibili. Uno su tutti, quello del capitano, Giorgio Chiellini: il numero 3 convive da novembre con problemi fisici che, a 36 anni, stanno fortemente condizionando la sua stagione.

Sempre in difesa, si rivede anche Merih Demiral, out da inizio dicembre per una lesione muscolare alla coscia, mentre Arthur ha smaltito la botta rimediata da Romero contro l’Atalanta. Ha recuperato a pieno anche Paulo Dybala, fermato da noie muscolari prima della gara contro il Parma e rimasto solo in panchina contro la Fiorentina.

Juventus-Udinese: probabile formazione

Anno nuovo, ma stesso modulo: la probabile formazione parla di un Pirlo che non abbandona il 3-4-1-2 e che prova a dare continuità al suo progetto tattico. Fra i pali, Wojciech Szczęsny è favorito su Gianluigi Buffon per difendere la porta della Juventus nella prima uscita del 2021.

Davanti a lui, confermata la coppia di centrali Leonardo Bonucci-Matthijs de Ligt, mentre il terzo slot verrà occupato da Danilo. Soltanto panchina per i recuperati Merih Demiral e per capitan Giorgio Chiellini. Sugli esterni, con Cuadrado costretto a uno stop forzato dall’ultimo cartellino rosso, spazio a Federico Chiesa a destra, sul suo piede forte, e ad Alex Sandro a sinistra, chiamato a riscattare la prova horror contro la Fiorentina.

In mezzo al campo mancherà Adrien Rabiot, fermato dalla strana gestione delle squalifiche dopo la decisione del Coni sul ricorso del Napoli: la Juventus pensava di avergli fatto scontare il turno contro la Fiorentina, ma il francese sarà invece indisponibile per la partita contro l’Udinese.

Con l’ex Psg out, è sicuro di partire dal primo minuto Weston McKennie, una delle poche note positive della stagione, mentre l’altra maglia se la contenderanno Bentancur e il rientrante Arthur. In posizione da trequartista, è pronto Aaron Ramsey, in vantaggio su Dejan Kulusevski.

Molti meno dubbi in attacco dove non si tocca la coppia titolare Alvaro Morata-Cristiano Ronaldo. Pirlo ripone le sue speranze offensive nella grande intesa fra i due e, nonostante Paulo Dybala abbia recuperato dalle recenti noie fisiche, la Joya andrà in panchina. Pronta, magari, a entrare con tutto il suo talento se il risultato dovesse mettersi male.

L’Udinese, invece, è attesa con l’ormai solito 3-5-2- Mister Luca Gotti deve fare i conti con qualche assenza in attacco. Okaka è ancora fermo ai box e, nelle ultime ore, anche Deulofeu ha dato forfait per un problema all’edema del piede: davanti, allora, spazio a Lasagna e Pussetto. L’uomo più pericoloso, comunque, resta Rodrigo De Paul, fantasista argentino che, ad Udine, è diventato un eccellente “tuttocampista”, tanto da attirare le attenzioni… proprio della Juventus. Agnelli e Paratici avranno modo di vederlo da vicino e, magari, decidere finalmente di portarlo a Torino.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Bentancur-Arthur 60%-40%; Chiesa 60%-Kulusevski 40%; Ramsey-Kulusevski 60%-40%.

Probabile formazione Udinese (modulo 3-5-2):

Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelar; Pussetto, Lasagna (All. Gotti).

Contro l’Udinese, la Juventus non deve cambiare solo anno, ma anche rendimento in serie A. Se la Champions League è stata – almeno fin qui – da applausi, in campionato i bianconeri sono scivolati al sesto posto, a -10 dal Milan capolista, una posizione dura da digerire per una squadra che ha Cristiano Ronaldo. Il primo appuntamento per invertire la rotta e accorciare in classifica è già segnato sul calendario. Domenica 3 gennaio, ore 20:45: tocca a Juventus-Udinese.

