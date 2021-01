Juve-Sassuolo probabili formazioni, 17a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Modulo e convocati di Pirlo per la partita: out de Ligt positivo al covid. Fischio d’inizio domenica 10 gennaio, ore 20:45

Juve-Sassuolo probabile formazione – Neanche il tempo di festeggiare il successo col Milan che per la Juventus arriva un’altra partita fondamentale. Nel posticipo di domenica 10 gennaio, ore 20:45, i bianconeri ospiteranno il Sassuolo per una delle gare più attese della 17a giornata del campionato di serie A 2020/2021.

Gli emiliani sono, forse, la maggior sorpresa del torneo e, seguendo la filosofia del “bel gioco” del loro allenatore, Roberto De Zerbi, sono saliti al quinto posto, solo 1 punto dietro ai bianconeri. Sull’altra panchina, Andrea Pirlo è tornato da San Siro con risposte convincenti dai giocatori sin qui in ombra, primo su tutti Paulo Dybala, ma deve fare ancora i conti con le assenze di Cuadrado, Alex Sandro e Morata.

Dopo l’ultimo successo, i bianconeri (con una partita in meno) sono a -7 dal Milan capolista e a -6 dall’Inter che, in questo turno, andrà a giocare all’Olimpico contro una Roma lanciatissima. Vincere anche contro la banda di De Zerbi vorrebbe dire dare continuità, ad alti livelli, al progetto inaugurato da Pirlo e mettere pressione alle due milanesi, anche in vista del prossimo impegno, quello contro i nerazzurri. Andiamo a vedere, allora, i convocati e le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo.

Juventus-Sassuolo: lista dei convocati da Pirlo

Ci sarà, purtroppo per i bianconeri, una novità nella lista dei convocati per Juventus-Sassuolo che verrà diramata da Pirlo poche ore prima della sfida. Agli assenti che hanno saltato la trasferta contro il Milan, Cuadrado, Alex Sandro e Morata, si è aggiunto anche Matthijs de Ligt: il difensore olandese, infatti, è risultato positivo al covid-19. Ci sarà regolarmente, invece, tutto il resto della squadra, compreso Federico Chiesa, uscito malconcio da San Siro.

Capitolo indisponibili: Alvaro Morata non ha ancora smaltito il risentimento muscolare alla coscia destra e, probabilmente, si rivedrà in panchina soltanto per Juventus-Genoa di Coppa Italia di mercoledì sera, per poi tornare pienamente arruolabile contro l’Inter nella partita di campionato del 17 gennaio.

Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs de Ligt, invece, devono fare i conti con la recente positività al coronavirus, un problema che – a meno di miracoli – farà saltare loro anche il big match contro i nerazzurri. Un guaio per Pirlo che, contro Sassuolo e Inter, dovrà fare a meno di tre dei suoi giocatori chiave.

Juve-Sassuolo: probabile formazione e modulo

La probabile formazione vede la Juventus schierata, ormai, col consueto modulo: il 3-4-1-2 che, in fase difensiva, diventa uno stretto 4-4-2. Contro il Sassuolo, in porta dovrebbe toccare ancora a Wojciech Szczesny, una vera sicurezza contro il Milan, mentre Gianluigi Buffon difenderà i pali bianconeri nel prossimo impegno di Coppa Italia.

Davanti al polacco, è certo di partire dal primo minuto Leonardo Bonucci, mentre de Ligt dà forfait per la positività al coronavirus e il diffidato Danilo dovrebbe essere tenuto a riposo per non rischiare una squalifica contro l’Inter. Al loro posto, allora, sono pronti Merih Demiral, ex della gara, e il capitano Giorgio Chiellini. Sull’out di destra, Federico Chiesa – non al meglio – è insidiato da Dejan Kulusevski, mentre a sinistra fiducia a Gianluca Frabotta, promosso per corsa e personalità nel battesimo di fuoco di San Siro.

Bagarre in mediana dove i soliti quattro si giocano due maglie da titolare. A spuntarla, alla fine, potrebbero essere Arthur Melo e Weston McKennie, la coppia partita dalla panchina contro il Milan. Il texano, però, potrebbe anche essere schierato da trequartista al posto di Aaron Ramsey, da preservare per l’Inter: in quel caso, salirebbero le possibilità di vedere Adrien Rabiot dall’inizio.

Scelte obbligate, invece, in attacco dove si comporrà ancora il tandem Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala. Grazie all’infortunio di Morata, la Joya si sta ritagliando minuti importanti e – contro il Milan – è apparso in netta crescita fisica. L’argentino ha sentito la fiducia di Pirlo e l’ha ripagata con il tacco capolavoro con cui ha mandato in porta Chiesa per lo 0-1 bianconero a San Siro. Ora manca solo di migliorare l’intesa con CR7.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Arthur, Frabotta; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Chiellini-Danilo 70%-30%; Chiesa-Kulusevski 60%-40%; Ramsey-Rabiot 55%-45%

Probabile formazione Sassuolo (modulo 4-2-3-1):

Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo (All. De Zerbi).

Juventus-Sassuolo: ultime notizie

Contro il Sassuolo, sorpresa del campionato, la Juventus non può permettersi di buttare quanto di buono costruito con il successo contro il Milan. I rossoneri, decimati dagli infortuni, e l’Inter, sul difficile campo della Roma, potrebbero perdere punti questa giornata e gli uomini di Pirlo devono assolutamente provare ad approfittarne.

Anche perché vincere – e magari accorciare – vorrebbe dire andare a San Siro, contro l’Inter, in piena fiducia e con un altro spirito. I bianconeri sono orfani di Cuadrado, Alex Sandro, Morata e de Ligt, mentre gli emiliani vengono a Torino senza il loro leader tecnico, Domenico Berardi. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita da cuori forti. Appuntamento, allora, a domenica 13 gennaio, ore 20:45, con Juventus-Sassuolo.

