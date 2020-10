Probabile formazioni Juventus-Napoli – 3ª giornata di Serie A 2020/2021. Modulo e giocatori scelti da Pirlo per la prossima partita della Juve.



Juventus-Napoli probabili formazioni – Domenica 4 ottobre, alle ore 20:45, la Juventus sarà di scena contro il Napoli per la partita conclusiva della 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Per la squadra di Andrea Pirlo, dunque, c’è un altro big match all’orizzonte, dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma dell’ultima sfida.

Dopo due gare, i bianconeri hanno totalizzato 4 punti, a -2 dalle squadre di testa fra cui proprio il Napoli. Gli uomini di “Rino” Gattuso, infatti, sono ancora a punteggio pieno e, soprattutto col 6-0 contro il Genoa, hanno dimostrato di essere una pericolosa outsider per i primi posti della classifica.

Una partita, quindi, da non sottovalutare e che potrebbe dirci qualcosa in più sul vero valore della Juventus di Pirlo, dopo l’ottimo debutto contro la Samp e l’opaca prova dell’Olimpico di Roma. Ma come arrivano i bianconeri alla sfida? Andiamo a vedere le probabili formazioni di Juve-Napoli.

Probabile formazione Juve-Napoli

La Juventus dovrebbe continuare nel solco del 3-4-1-2, il modulo tattico scelto finora dall’allenatore. Nessun dubbio fra i pali dove Wojciech Szczesny ha dato le giuste garanzie in queste prime due uscite.

Con De Ligt ancora out dopo l’operazione alla spalla (e rimarrà ai box fino a novembre), coach Andrea Pirlo dovrebbe confermare la linea a tre formata dai veterani Bonucci-Chiellini e dalla sorpresa Danilo: il brasiliano sembra rinato dopo la scorsa pessima stagione e – in questo inizio di campionato – è stato senza dubbio fra i più positivi, firmando anche l’assist per lo stacco da cestista Nba di Cristiano Ronaldo nel 2-2 dell’Olimpico. Ancora panchina per Merih Demiral.

Dopo l’esperimento Kulusevski a tutta fascia, positivo soltanto a tratti, Juan Cuadrado dovrebbe tornare a impadronirsi dell’out di destra, mentre Alex Sandro, il titolare sulla corsia mancina, è ancora ai box. Per sostituirlo, ballottaggio fra Mattia De Sciglio e Gianluca Frabotta, entrato a gara in corso contro la Roma e in vantaggio sull’ex Milan.

I dubbi maggiori ruotano attorno agli slot da occupare a centrocampo. Squalificato Adrien Rabiot, le due maglie da titolare dovrebbero andare a Rodrigo Bentancur e Arthur Melo, finora mai scesi in campo dal primo minuto. Probabile turno di riposo per Weston McKennie, apparso poco brillante nell’ultima uscita.

In posizione da trequartista, Pirlo sta pensando di continuare a dare fiducia ad Aaron Ramsey, anche se bisogna fare attenzione all’incognita Kulusevski: se Dybala dovesse giocare dal primo minuto, lo svedese potrebbe essere provato proprio alle spalle delle due punte.

In attacco, infatti, con Cristiano Ronaldo certo del posto e Morata reduce da una prestazione opaca, è ballottaggio fra la Joya e l’ex Parma per chi affiancherà il portoghese. La scelta che potrebbe far saltare il banco, però, è quella di vederli tutti e tre in campo: un’ipotesi tanto rischiosa quanto intrigante.

Dubbi di modulo, invece, per Gennaro Gattuso che – insieme al classico 4-3-3 – sta valutando se confermare l’offensivo 4-2-3-1 dell’ultima gara anche contro una delle prime della classe. Con capitan Lorenzo Insigne fermato da un problema muscolare, però, l’allenatore azzurro dovrebbe alla fine varare il tridente Lozano, Mertens e Osimhen, il nuovo bomber arrivato dal Lille.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur Melo, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo (All. Pirlo).

Probabile formazione Napoli (modulo 4-3-3):

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Mertens (All. Gattuso)

Juve Napoli dove vederla in tv

La partita Juventus Napoli si giocherà domenica 4 ottobre, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, casa dei bianconeri. La sfida fa parte della 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la parziale apertura del governo, il match dovrebbe giocarsi ancora con un pubblico di 1.000 spettatori.

I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Sky e in streaming sulle piattaforme online di Sky: in particolare, Juventus Napoli sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dopo la preoccupante gara dell’Olimpico, con la Juventus salvata soltanto da un super CR7, i bianconeri sono chiamati a una prova di maturità contro un avversario ostico. Anche perché perdere vorrebbe dire scendere a -5 punti in tre giornate dal Napoli (e, forse, anche dalla maggiore rivale, l’Inter di Conte). Uno score che lancerebbe un’inquietante ombra sull’avventura in panchina di Andrea Pirlo. Appuntamento a domenica 4 ottobre per Juventus-Napoli.

