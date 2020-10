Probabile formazioni Juventus-Hellas Verona – 5ª giornata di Serie A 2020/2021. Modulo e giocatori scelti da Andrea Pirlo per la prossima partita della Juve.

Juventus-Hellas Verona probabili formazioni – Domenica 25 ottobre, alle ore 20:45, la Juventus ospiterà l’Hellas Verona per la partita della 5ª giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dopo l’inquietante pareggio di Crotone, subito riscattato dal successo in Champions League contro la Dinamo Kiev, gli uomini di Andrea Pirlo sanno di non poter più sbagliare se vogliono accorciare la distanza in classifica – ora ferma a quattro punti – dal Milan capolista.

Quella contro l’Hellas Verona sarà la terza gara dei bianconeri all’Allianz Stadium, dopo il 3-0 rifilato alla Sampdoria alla prima giornata e la mancata sfida contro il Napoli. Complice anche il 3-0 a tavolino, allora, la Juventus è a punteggio pieno fra le mura amiche, mentre ben diverso è l’andamento fuori casa, dove ha raccolto due deludenti pareggi in altrettante partite.

Numeri che, quindi, incoraggiano in vista del match di domenica, anche se a Torino arriva un Hellas vera sorpresa dello scorso campionato e reduce da un inizio incoraggiante anche in questa stagione.

Con Cristiano Ronaldo ancora in quarantena dopo la positività al coronavirus, servirà la massima attenzione per evitare lo sgambetto dei gialloblu e mantenersi così a ridosso dei primi posti. Andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni della partita Juventus-Hellas Verona.

Probabile formazione Juventus-Hellas Verona

In Champions League, la Juventus ha mostrato uno schieramento ibrido, a metà fra il 3-4-1-2 usato fin qui e un più classico 4-4-1-1 (soprattutto in fase difensiva): un modulo che Andrea Pirlo starebbe pensando di riproporre anche contro l’Hellas Verona.

Nessun dubbio, comunque, fra i pali, dove Wojciech Szczesny, tenuto a riposo nella gara dell’Ezio Scida, è pronto a indossare i guantoni sin dal primo minuto. Davanti a lui, con De Ligt ancora out dopo l’operazione alla spalla (e rimarrà ai box fino a novembre) e Giorgio Chiellini alle prese con un leggero problema al flessore, la linea a tre sarà formata da Demiral, Bonucci e da un sempre più duttile Danilo.

Sugli esterni, confermatissimo Juan Cuadrado a destra, uno dei migliori in campo contro la Dinamo, mentre sull’out mancino, con Federico Chiesa squalificato, dovrebbe giocare di nuovo il giovane Gianluca Frabotta.

Soliti dubbi, invece, su chi comporrà la mediana a due di centrocampo. Di sicuro, non ci sarà Weston McKennie, fermato dalla positività al coronavirus, mentre è ballotaggio aperto fra Adrien Rabiot, Arthur Melo e Rodrigo Bentancur, con proprio l’uruguayano che alla fine potrebbe accomodarsi in panchina.

In posizione da trequartista, Aaron Ramsey è apparso in splendida forma in Champions League e dovrebbe essere riconfermato dall’inizio. In caso di turnover, con il gallese che – si sa – ha bisogno di rifiatare spesso, è pronto a scalare all’indietro Dejan Kulusevski.

Se così non fosse, lo svedese affiancherà invece in attacco un super Alvaro Morata, reduce da tre gol di fila. Con Cristiano Ronaldo costretto al riposo forzato, lo spagnolo si è caricato la squadra sulle spalle e ha siglato tutte le ultime reti dei bianconeri.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur Melo, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Morata (All. Pirlo).

Ballottaggi: Rabiot 55%-Bentancur 45%; Ramsey 70%-Dybala 30%; Frabotta 80%-Dybala 20%

Probabile formazione Hellas Verona (modulo 3-4-2-1):

Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Colley; Kalinic (All. Juric)

Dybala giocherà contro il Verona?

Nel tandem davanti, l’incognita è sempre la stessa: Paulo Dybala. La Joya ha fatto il suo debutto stagionale contro la Dinamo, ma non è sembrato ancora al meglio dopo i guai muscolari che hanno condizionato il suo inizio di campionato. Proprio per questo, Pirlo dovrebbe concedergli qualche minuto soltanto a gara in corso.

Modulo speculare, il solito 3-4-2-1, anche per l’Hellas Verona. Gli uomini di Ivan Juric devono fare i conti con alcune assenze, soprattutto in difesa e sulla trequarti campo. Potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto, allora, Nikola Kalinic, ex attaccante di Milan e Atletico Madrid e fiore all’occhiello del calciomercato gialloblu. Sarà lui il pericolo numero uno per la Juventus, ma attenzione anche alla grande spinta degli esterni, Faraoni e Lazovic: dalle loro cavalcate passano quasi tutte le azioni più pericolose dell’Hellas.

