Probabili formazioni Juve-Cagliari – 8° giornata del campionato italiano di serie A. La formazione bianconera, orario partita e dove vederla in tv

Juve-Cagliari probabile formazione – Torna la serie A e la Juventus ospita il Cagliari per l’8° giornata di campionato. Sabato 21 novembre, alle ore 20:45, i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per cancellare la beffa all’ultimo respiro contro la Lazio e per cercare di accorciare in classifica sul Milan capolista, lontano 4 punti.

Approfittando della sosta per le Nazionali, Andrea Pirlo ha recuperato alcuni uomini che, nella testa dell’allenatore, avrebbero dovuto essere fin da subito le colonne portanti del nuovo progetto tattico. Uno su tutti è quel Matthijs de Ligt il cui rientro potrebbe cambiare il volto di una difesa vista troppo spesso in sofferenza.





La Juventus – se si esclude il 3-0 a tavolino contro il Napoli – ha infatti messo in cassaforte un unico clean sheet dall’inizio del campionato, proprio nella gara inaugurale contro la Sampdoria. Da quel momento, sono stati 6 i gol subiti in 5 partite, numeri a cui i bianconeri – storicamente solidi dietro – non erano più abituati.

A provare a mantenere la porta inviolata, concorrerà anche il ritorno di Alex Sandro. Come de Ligt, il terzino brasiliano, infortunatosi prima della Samp, non è ancora sceso in campo in questa serie A e finora è stato sostituito sull’out mancino dalla giovane sorpresa Frabotta e, con alterne fortune, da un adattato Chiesa.

Complici i problemi fisici dell’ex Fiorentina e di Bonucci, i due rientranti saranno lanciati in campo fin dal primo minuto in una gara che testerà subito la loro condizione. Dopo un inizio in chiaroscuro, infatti, Eusebio Di Francesco ha dato una netta impronta offensiva al suo Cagliari che, nelle ultime 5 sfide di campionato, è andato a segno per ben 13 volte, grazie soprattutto alla pericolosità del tandem Joao Pedro-Simeone. Andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni di Juventus-Cagliari.

Probabile formazione Juventus-Cagliari



Anche contro il Cagliari, la Juventus dovrebbe continuare a schierarsi con l’ibrido 3-4-1-2 mostrato nelle ultime uscite. Nessuna novità fra i pali dove i guantoni finiranno ancora nelle salde mani di Wojciech Szczesny. Davanti a lui, come detto, si rivede invece de Ligt. L’olandese ha smaltito i fastidi alla spalla che lo avevano condizionato anche durante lo scorso campionato ed è pronto a ereditare il posto al centro della difesa di Leonardo Bonucci, fermatosi in Nazionale e sicuro assente sabato.

L’ex Ajax comporrà un terzetto inedito con Merih Demiral e Danilo: il brasiliano, in ombra sotto la gestione Maurizio Sarri, è stato invece fin qui uno dei più positivi nel coprire il doppio ruolo di terzino e centrale sinistro del pacchetto arretrato.

Sulle fasce, motore tattico nell’idea di calcio di Pirlo, si ricompone una storica coppia degli ultimi anni bianconeri, quella composta da Juan Cuadrado a destra e dal rientrante Alex Sandro sull’out mancino. La catena di sinistra sarà così tutta a trazione verdeoro grazie all’intesa fra il numero 12 bianconero e Danilo, compagni di squadra in Nazionale, al Santos, al Porto e, ovviamente, ora alla Juve.

Maggiori dubbi, invece, in mezzo al campo, dove Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Weston McKennie sono stati tutti impegnati in stancanti trasferte oceaniche, mentre Adrien Rabiot ha accusato qualche problema fisico con la sua Francia. Alla fine, dovrebbero spuntarla proprio l’ex PSG e il centrocampista uruguaiano, con Dejan Kulusevski pronto a buttarsi negli spazi davanti a loro.

Davanti, ovviamente, non si discute la titolarità di Cristiano Ronaldo che, dopo lo stop forzato per la positività al coronavirus, è tornato a trascinare la squadra con 3 gol in poco più di 90 minuti fra Spezia e Lazio. Chi, invece, deve ritrovare la forma migliore è Paulo Dybala, neppure partito con la sua Argentina a causa di problemi urologici ora smaltiti. L’infezione ha però debilitato la Joya in un momento già difficile, fra infortuni che hanno appannato la sua condizione fisica e la sanguinosa palla persa contro la Lazio.

Proprio per questo, a far compagnia a CR7 ci sarà ancora una volta Alvaro Morata, in gol anche con la sua Spagna nel 6-0 rifilato alla Germania. L’ex Atletico Madrid sta vivendo un periodo diametralmente opposto a quello di Dybala: ogni palla che tocca finisce in rete. Ma non solo visto che la sua seconda avventura in bianconero ha messo in mostra anche un tipo di attaccante diverso rispetto a quello visto in precedenza. Un numero 9 che non vive solo per il gol, ma che dialoga con la squadra e capace di mettersi al servizio di Ronaldo.

Eusebio Di Francesco schiererà il suo Cagliari, invece, con l’ormai consueto 4-2-3-1. La spina dorsale dei rossoblù sarà composta dagli uruguaiani Godin e Nandez, mentre davanti spazio all’estro e alla grinta del duo Joao Pedro-Simeone. Un Cagliari a guida sudamericana che proverà a far ballare la “samba” alla difesa della Juve.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Demiral, de Ligt, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Morata (All. Pirlo).

Ballottaggi: Rabiot 65%-35% McKennie; Bentancur 55%-45% Arthur Melo; Alex Sandro 70%-30% Chiesa

Probabile formazione Cagliari (modulo 4-2-3-1):

Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Rog, Marin; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone (All. Di Francesco).

Juventus-Cagliari dove vederla in tv e orario

La partita Juventus-Cagliari si giocherà sabato 21 novembre, alle ore 20:45, all’Alliaz Stadium di Torino, casa dei bianconeri. La sfida fa parte dell’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Per effetto dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, la gara si giocherà a porte chiuse.

I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Dazn, tramite una smart tv o scaricando l’applicazione sul vostro dispositivo mobile. Ma non finisce qui perché la sfida sarà visibile anche su DAZN1 (numero 209 del satellite) da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Dopo l’ultima (per fortuna) sosta per le Nazionali del 2020, torna la Serie A e la Juventus deve subito lasciarsi alle spalle la beffa Caicedo e la lunga serie di pareggi. I bianconeri, momentaneamente al quinto posto e a -4 dal Milan, devono rilanciare il loro campionato a partire già dalla prossima sfida. Con un Cristiano Ronaldo a pieno regime e un calendario ricco di impegni, non c’è più tempo per esperimenti e alibi: Pirlo sa che contro il Cagliari, sabato 21 novembre, vincere sarà “l’unica cosa che conta“.

