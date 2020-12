Serie A, 13esimo turno di campionato prenatalizio: l’Inter ‘vede’ la vetta della classifica e punta al sorpasso. Formazione Inter e dove vedere la partita in TV

Serie A, 13esimo turno: Inter-Spezia – Dopo la vittoria nel big match contro il Napoli di mercoledì scorso (1-0), quinta vittoria consecutiva della squadra di Antonio Conte, l’Inter comincia a vedere la vetta della classifica. Secondo impegno casalingo consecutivo, in soli tre giorni, per la squadra nerazzurra. Si gioca domenica alle ore 15 a San Siro.

Inter, la grande occasione

L’Inter sembra avere accantonato la cocente delusione per l’uscita di scena dall’Europa e ha trovato una rinnovata consapevolezza in campionato. Cinque vittorie consecutive in un torneo così particolare sono davvero tante e hanno portato la squadra nerazzurra a un solo punto dal Milan capolista, rallentato da due pareggi consecutivi.

Per l’Inter la gara interna con lo Spezia è una grandissima occasione: sfruttando il turno non facile che il Milan dovrà affrontare a Reggio Emilia contro il Sassuolo i nerazzurri potrebbero festeggiare il Natale in cima alla classifica. Proprio l’Inter il 28 novembre era passato indenne da Sassuolo vincendo 3-0 e iniziando la sua rincorsa.

La formazione dell’Inter

É la prima esperienza dello Spezia nella nuova Serie A: dunque i precedenti con l’Inter sono davvero pochi. Uno nella stagione 1924/25 quando la Serie A si chiamava prima divisione, l’Inter vinse 5-2 a San Siro; poi anche al Picco, 1-0. Poi un quarto di finale di Coppa Italia nel 1937 – ancora una vittoria 7-1 per l’Inter – e infine un primo turno di Coppa Italia nel 1989, una partita estiva, che si giocò allo Stadio Brianteo di Monza. L’Inter vinse 1-0 con un gol di Klinsmann dopo avere rischiato moltissimo contro gli Aquilotti che all’epoca giocavano in C1. Fu il primo gol di Klinsmann nell’Inter di Trapattoni che poi avrebbe vinto uno scudetto da record.

Per l’Inter sarà indispensabile qualche rotazione perché la squadra nerazzurra dovrà scendere in campo di nuovo nel turno infrasettimanale prima di Natale. Riposeranno probabilmente De Vrij e Bastoni. Si profila il rientro in campo di Arturo Vidal, riconfermato Barella. Conte dovrà decidere tra Sensi ed Eriksen mentre in attacco non ci saranno alternative a Lautaro Martinez e Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Inter-Spezia dove vedere la partita in TV

Lo Spezia ha 12 punti in classifica e arriva dal pareggio con il Bologna (2-2). Non ci sarà Chabot, squalificato; Farias dovrebbe tornare in campo dal primo minuto.

Arbitra l’incontro Michael Fabbri, coadiuvato dai guardalinee Tarcisio Villa e Marco Scatragli con Gianluca Aureliano quarto uomo. Delegato al VAR Paolo Valeri.

Il match sarà in diretta domenica alle ore 15.00 su SKY – streaming su SKY Go e Now TV – con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Beppe Bergomi.