La partitissima della 12esima giornata di Serie è a San Siro, Inter e Napoli si contendono il ruolo di anti-Milan Formazione Inter e dove vedere la partita stasera in Tv

Serie A, 12esima giornata: Inter-Napoli – La partitissima del turno infrasettimanale prenatalizio si gioca alle ore 20.45 a San Siro. Inter e Napoli sono due squadre in piena salute ma con stati d’animo notevolmente diversi. Il Napoli ha passato il tagli in Europa, l’Inter no. E anche se la squadra nerazzurra arriva da quattro vittorie con un andamento in crescendo nelle ultime due settimane.

Inter, esame di maturità

Per la squadra di Antonio Conte la partita con il Napoli è un vero e proprio esame di maturità. Perché anche se il tecnico continua a fare scudo intorno a una squadra che è in serie positiva nel campionato e che ha ridotto a tre punti il suo svantaggio dal Milan, l’eliminazione in Champions League è ancora un peso. E ogni partita diventa un test.

Inevitabile che quello con l’Inter sia il test per eccellenza.

Anche il Napoli è in serie positiva, tre vittorie consecutive. L’ultima sconfitta della squadra di Rino Gattuso è stata con il Milan, tre settimane fa.

La formazione dell’Inter

Conte ha un unico dubbio, ma importante: Hakimi è in recupero ma il tecnico non è ancora sicuro di impiegarlo considerando l’ottimo momento di Darmian. Quasi certamente il centrocampo non cambierà molto rispetto alla vittoria di Cagliari con Sensi (ormai pronto al rientro) ed Eriksen che partiranno certamente dalla panchina. Vidal è ancora indisponibile: davanti giocheranno Lautaro Martinez e Lukaku.

Il Napoli dal canto suo recupera Ospina; Gattuso ancora una volta dovrà fare a meno di Osimhen ma a quanto pare la squadra non ne sta risentendo viste le tre vittorie di fila negli ultimi tre turni. Lozano, in gol con la Sampdoria, partirà come titolare in un attacco che con Insigne e Mertens riesce sempre a faere paura.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens. All. Gattuso.

Inter-Napoli, dove vedere la partita in TV

Calcio d’avvio alle 20.45 a San Siro, gara come negli ultimi mesi a porte chiuse. Il Napoli è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria (2-1), tre vittorie consecutive. L’Inter ha segnato in tutti gli ultimi scontri diretti con il Napoli, lo scorso anno li ha vinti entrambi. Il Napoli invece è rimasto a secco nelle ultime tre partite a San Siro.

In tutto sono 148 i precedenti tra Inter e Napoli: 66 vittorie nerazzurri, 45 dei partenopei e 36 pareggi. Di fronte anche i due migliori attacchi del campionato: 29 gol l’Inter, 26 il Napoli.

La partita sarà trasmessa da Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. Arbitra Davide Massa coadiuvato sulle linee laterali da Filippo Meli e Stefano Alassio. Quarto uomo Francesco Fourneau, delegato al VAR Giampaolo Calvarese.

